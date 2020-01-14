.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Фондовые индексы США выросли
.
ГЛАВНОЕ
Росстат подтвердил оценку инфляции за 2019 год на уровне 3%
Росстат подтвердил оценку по инфляции за 2019 год на уровне 3%. Это второй показатель за новую историю России с точки зрения минимального роста цен. Сохранена также оценка роста цен за декабрь - 0,4%
 
Число россиян-банкротов выросло в 1,6 раза
Суды в 2019 году признали банкротами 68980 российских граждан, включая индивидуальных предпринимателей, что на 56,8% больше, чем годом ранее, следует из сообщений арбитражных управляющих в "Федресурсе" (Единый федеральный реестр сведений о...
 
Продажи автомобилей в России в 2020 году сократятся на 2,1% - АЕБ
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) прогнозирует снижение продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в 2020 году на 2,1%, до 1,72 млн штук, заявил глава комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер на пресс-конференции в Москве....
 
Годовой бюджет "Цифровой экономики" исполнен на три четверти
К началу 2020 г. чиновники потратили на нацпроект "Цифровая экономика" 73,3% заложенных на него в бюджете средств, сообщил представитель профильного вице-премьера Максима Акимова. Такие данные "Ведомостям" также подтвердил представитель Счетной...
 
14 января 2020 года 09:42

Фондовые индексы США выросли

Американские фондовые индексы продемонстрировали позитивную динамику. Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в ходе торгов во вторник. Цены на нефть не демонстрируют значительных изменений на торгах во вторник.

Американские фондовые индексы продемонстрировали позитивную динамику в ожидании подписания первой части торгового соглашения между США и Китаем, сообщает MarketWatch.

При этом Минфин США в понедельник исключил КНР из списка валютных манипуляторов, что оказало дополнительное благоприятное влияние на настроения участников рынка.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибыл в Вашингтон, где планируется подписание первой части торгового соглашения между США и Китаем. Ранее экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу подтвердил, что страны по-прежнему намерены подписать и обнародовать детали договора в среду.

По данным The Wall Street Journal, представители Вашингтона и Пекина договорились проводить встречи каждые полгода для обсуждения возникающих спорных вопросов, о чем будет объявлено в рамках подписания промежуточного соглашения в среду.

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении подписать с Китаем 15 января первую фазу торгового соглашения еще 31 декабря. Тогда же он отметил, что готов сразу же приступить к обсуждению второй фазы соглашения.

Кроме того, на этой неделе стартует сезон корпоративной отчетности за четвертый квартал 2019 года.

Первыми, кто опубликует финансовую отчетность уже в ближайшие дни, станут крупнейшие американские банки, включая JPMorgan Chase & Co. (в понедельник котировки акций выросли на 0,8%) и Wells Fargo & Co. (снизились на 0,7%). В целом для представителей банковского сектора, бумаги которых входят в расчет Standard & Poor's 500, ожидается повышение прибыли в среднем на 10,5%, сообщает S&P Global Market Intelligence. Это может стать вторым по величине подъема результатом среди 11 отраслевых групп индекса. Более значительный рост прогнозируется только для энергетических и коммунальных компаний - на 11,8%.

В целом для всех компаний из S&P 500 ожидается падение прибыли в минувшем квартале на 2% в годовом выражении. Однако эксперты отмечают, что по итогам 31 квартала подряд реальные результаты оказывались лучше прогнозов аналитиков.

Цена акций Tesla взлетела в понедельник на 9,8% и впервые превысила отметку $500 после сообщения о том, что аналитики Oppenheimer & Co. повысили целевой уровень сразу более чем в полтора раза - до $612 за бумагу с $385. За последние три месяца капитализация производителя электромобилей подскочила вдвое.

Котировки акций Lululemon Athletica Inc. повысились на 4,4% после того, как производитель спортивной одежды улучшил прогноз квартальных прибыли и выручки из-за хороших продаж в праздничный период.

Производители оборудования для аэрокосмической отрасли Woodward Inc. и Hexcel Corp. договорились о слиянии путем обмена акциями. На этой новости акции первой компании подскочили на 4,8%, второй - на 9,6%.

Капитализация Alphabet, холдинговой компании Google, вплотную приблизилась к отметке в $1 трлн, пишет Financial Times. С начала текущего года котировки выросли на 7,5% в ожидании хорошей квартальной отчетности, в том числе на 0,8% в понедельник.

Цена бумаг Visa Inc. увеличилась на 0,8% на новости о том, что она покупает разработчика программного обеспечения для финансовой отрасли Plaid за $5,3 млрд.

Стоимость Nvidia Corp. поднялась на 3,1% после того, как эксперты Needham повысили рекомендации для акций производителя чипов.

Котировки акций Beyond Meat Inc. подскочили на 19% на фоне прогнозов отраслевых экспертов о повышении объема рынка заменителей мяса до $100 млрд к концу текущего десятилетия.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник вырос на 83,28 пункта (0,29%) - до 28907,05 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился за день на 22,78 пункта (0,70%), составив 3288,13 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов повысилось на 95,07 пункта (1,04%) - до 9273,93 пункта.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в ходе торгов во вторник в ожидании подписания промежуточного торгового соглашения между США и Китаем.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,66%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,13%, китайский Shanghai Composite теряет 0,1%, южнокорейский KOSPI вырос на 0,42%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,85%.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибыл в Вашингтон, где планируется подписание первой части торгового соглашения между США и Китаем. Ранее экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу подтвердил, что страны по-прежнему намерены подписать и обнародовать детали договора в среду.

По данным The Wall Street Journal, представители Вашингтона и Пекина договорились проводить встречи каждые полгода для обсуждения возникающих спорных вопросов, о чем будет объявлено в рамках подписания промежуточного соглашения в среду.

При этом США перестали квалифицировать Китай как валютного манипулятора. В понедельник Минфин США в своем полугодовом докладе Конгрессу заявил, что не обнаружил никаких крупных торговых партнеров "в настоящее время", которых можно было бы включить в список валютных манипуляторов.

Минфин также сослался на переговоры с Народным банком Китая наряду с исполняемыми соглашениями, являющимися частью предварительной торговой сделки, в качестве причин, по которым Пекин больше не должен быть обозначен как валютный манипулятор.

"Нескончаемый аппетит инвесторов к акциям разыгрался на фоне потепления в отношениях между США и Китаем", - отмечает аналитик по азиатским рынкам AxiTrader Стивен Иннес.

Объем китайско-американской торговли по итогам 2019 года составил $541,22 млрд, сократившись по сравнению с 2018 годом на 14,6%, сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР во вторник.

При этом китайский экспорт снизился за этот период на 12,5%, в то время как импорт американской продукции уменьшился на 20,9%.

Акции японской Sony растут на 2,6%, бумаги Fast Retailing - на 2,3%, SoftBank - на 3,4%. Тем временем бумаги Nissan дешевеют на 2,9%.

В Гонконге растут акции оператора казино Galaxy Entertainment (+3,85%) и Sands China (+3,96%), дешевеют бумаги AAC (-3,4%) и Geely Automobile (-1,2%).

Цена бумаг южнокорейских LG Electronics и SK Hynix повышается на 2,7% и 0,5% соответственно. Акции австралийской Beach Energy выросли на 1,87%, Rio Tinto - на 1,85%.

Цены на нефть не демонстрируют значительных изменений на торгах во вторник, находясь вблизи минимумов шести недель на фоне ослабления напряженности в отношениях между США и Ираном.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 МСК составляет $64,25 за баррель, что на $0,05 (0,08%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник фьючерсы уменьшились в цене на $0,78 (1,2%), до $64,20 за баррель.

Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,01 (0,02%) - до $58,09 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $58,08 за баррель, опустившись на $0,96 (1,63%) по сравнению с предшествующей сессией.

Поддержку рынку оказывает улучшение торговых отношений США и Китая.

Минфин США в понедельник исключил КНР из списка валютных манипуляторов, что оказало дополнительное благоприятное влияние на настроения участников рынка.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибыл в Вашингтон, где планируется подписание первой части торгового соглашения между США и Китаем. Ранее экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу подтвердил, что страны по-прежнему намерены подписать и обнародовать детали договора в среду.

По данным The Wall Street Journal, представители Вашингтона и Пекина договорились проводить встречи каждые полгода для обсуждения возникающих спорных вопросов, о чем будет объявлено в рамках подписания промежуточного соглашения в среду.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
14 января 2020 года 14:24
Акции "РусГидро" готовы взять курс на 0,7000 руб. - ИК "Велес Капитал"
Российские фондовые индексы к середине торгового дня изменились незначительно, ранее в течение сессии вновь обновив максимумы, отмечаетсч в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Индекс Мосбиржи к 14:00 мск вырос на 0,11% до 3155,17 пункта. Индекс РТС увеличился менее чем на...    читать дальше
.
14 января 2020 года 13:45
Цены на нефть могут колебаться у отметки $65/барр. Brent при отсутствии непредвиденных обстоятельств - Альфа-банк
Цены на нефть могут колебаться у отметки $65/барр. Brent при отсутствии непредвиденных обстоятельств, говорится в обзоре Альфа-банка. "Рынки сравнительно легко отнеслись к напряженности в отношениях между США и Ираном, - отмечают аналитики инвестбанка. - Сохранится ли ситуация и далее,...    читать дальше
.
14 января 2020 года 13:17
Ренессанс Капитал снизил рейтинг акций МОЭСК до "продавать"
нвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" снизила рекомендацию для акций ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" (MOEX: MSRS) (МОЭСК) с "держать" до "продавать", сообщается в обзоре ИК. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "Ренессанс Капитала", осталась...    читать дальше
.
14 января 2020 года 12:59
Ориентир по индексу Мосбиржи на вечер вторника - 3140 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
3140 пунктов, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "На открытии рынок обновил максимум по индексу Мосбиржи, но спустя пару часов он ушел на отрицательную территорию. При этом большинство основных бумаг все еще торгуется в "зеленой зоне". Поводом для коррекции стали динамика фьючерсов на...    читать дальше
.
14 января 2020 года 12:43
Первая часть торгового соглашения между США и Китаем смягчит влияние негативных факторов на темпы экономического роста в 2020 г. - Julius Baer
Первая часть торгового соглашения между США и Китаем смягчит влияние негативных факторов на темпы экономического роста в 2020 г., говорится в комментарии главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля. США и Китай готовятся подписать первую часть внешнеторгового соглашения в Вашингтоне в...    читать дальше
.
14 января 2020 года 12:04
Курс рубля в 2020г, скорее всего, будет находиться в диапазоне 60-63 руб./$1 - CFS Management
Курс рубля в 2020г, скорее всего, будет находиться в диапазоне 60-63 руб./$1, считает партнер CFS Management Георгий Росси. "В 2020 г мы ожидаем курс рубля по отношению к доллару в диапазоне 60-63 руб./$1. Макроэкономические факторы в России на сегодняшний день стабильны, и...    читать дальше
.
14 января 2020 года 11:48
Не видно поводов для дальнейшего роста российских еврооблигаций - Уралсиб
Аналитики Уралсиба не видят поводов для дальнейшего роста российских еврооблигаций, сообщается в обзоре. После сильной динамики, продемонстрированной российскими евробондами в ноябре–декабре, за последний месяц они, напротив, несколько отстают от аналогов – за месяц доходности выросли на 2...    читать дальше
.
14 января 2020 года 11:45
Рынок акций РФ утром обновил максимум индекса Мосбиржи, лидирует РусГидро
Москва. 14 января. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил рост вслед за подъемом внешних фондовых площадок в ожидании заключения торговой сделки первой фазы США и Китая; индекс МосБиржи в очередной раз обновил исторический максимум, при этом лидерами роста и оборотов торгов выступают акции "РусГидро".    читать дальше
.
14 января 2020 года 11:39
Рост объема покупок валюты для Минфина в январе может сдерживать потенциал дальнейшего укрепления рубля - РФПИ
Рост объема покупок валюты для Минфина в январе может сдерживать потенциал дальнейшего укрепления рубля, сообщается в комментарии РФПИ. Оптимизм российской валюты несколько поутих после объявления объема покупок валюты для Минфина на январь, который заметно вырос со 195,5 млрд руб. до 309,9 млрд...    читать дальше
.
14 января 2020 года 11:29
Рост российского рынка акций на неделе продолжится - Альфа-банк
Рост российского рынка акций на неделе продолжится: в среду в центре внимания рынков будет подписание первого этапа американо-китайской торговой сделки в Вашингтоне, и это событие определит дальнейшее настроение рынков в зависимости от того, будут ли условия сделки соответствовать ожиданиям,...    читать дальше
.
14 января 2020 года 11:11
Нефтяной рынок в целом не имеет веских драйверов для повышения - ИК "Велес Капитал"
ефтяной рынок в целом не имеет веских драйверов для повышения, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Нефтяные фьючерсы утром во вторник повышаются менее чем на 0,5% после падения более чем на 1% накануне. Котировки Brent еще обладают потенциалом снижения в район 63,20 доллара, в то время...    читать дальше
.
14 января 2020 года 10:55
Рубль ослабел после сообщений о резком росте покупок валюты в рамках бюджетного правила - "Нордеа банк"
Рубль умеренно слабел в основных валютных парах, потеряв 0,4% в паре с долларом и 0,5% в паре с евро, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Ослабление российской валюты началось в ответ на публикацию информации от Минфина об объеме покупок иностранной валюты с 15 января по 6 февраля в рамках...    читать дальше
.
14 января 2020 года 10:40
Потенциал роста котировок евробондов РФ ограничен - Промсвязьбанк
оходность 10-летних евробондов РФ вчера ожидаемо снизилась (-2 б.п. – до 3,0% годовых). Однако препятствием для полноценного роста котировок по-прежнему выступает базовая кривая: доходность UST’10 выросла на 3 б.п. – до 1,85% годовых, что привело к сужению кредитной премии до 116 б.п. В целом,...    читать дальше
.
14 января 2020 года 10:30
Нефтяные котировки остаются под давлением - "Нордеа банк"
Нефтяные котировки остаются под давлением на фоне комментариев министра энергетики Саудовской Аравии и публикации отчета крупнейшей нефтегазовой компании Китая CNPC, говорится в обзоре "Нордеа Банка". По прогнозу китайской компании рост спроса на нефть в стране в 2020 году может оказаться в два...    читать дальше
.
14 января 2020 года 10:27
Рубль почти не меняется к доллару и евро на старте торгов на фоне стабильной ситуации на рынке нефти
Москва. 14 января. Доллар слегка снижается, евро незначительно повышается на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль почти не изменился к бивалютной корзине на фоне стабильной ситуации на рынке нефти.    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.