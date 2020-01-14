Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 14 января. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы продемонстрировали позитивную динамику в ожидании подписания первой части торгового соглашения между США и Китаем. При этом Минфин США в понедельник исключил КНР из списка валютных манипуляторов, что оказало дополнительное благоприятное влияние на настроения участников рынка. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибыл в Вашингтон, где планируется подписание первой части торгового соглашения между США и Китаем. Ранее экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу подтвердил, что страны намерены подписать и обнародовать детали договора в среду. Президент США Дональд Трамп объявил о намерении подписать с Китаем 15 января первую фазу торгового соглашения еще 31 декабря. Тогда же он отметил, что готов сразу же приступить к обсуждению второй фазы соглашения.

Вместе с тем рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в ходе торгов во вторник в ожидании подписания промежуточного торгового соглашения между США и Китаем. Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся на 0,7%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,13%, китайский Shanghai Composite теряет 0,1%, южнокорейский KOSPI вырос на 0,42%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,85%.

Объем китайско-американской торговли по итогам 2019 года составил $541,22 млрд, сократившись по сравнению с 2018 годом на 14,6%, сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР во вторник. При этом китайский экспорт снизился за этот период на 12,5%, в то время как импорт американской продукции уменьшился на 20,9%.

В свою очередь цены на нефть не демонстрируют значительных изменений на торгах во вторник, находясь вблизи минимумов шести недель на фоне ослабления напряженности в отношениях между США и Ираном. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составила $64,28 за баррель, что на 0,12% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник фьючерсы уменьшились в цене на 1,2%, до $64,20 за баррель. Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,05% - до $58,11 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $58,08 за баррель, опустившись на 1,63% по сравнению с предшествующей сессией.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла на четверть по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,563 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,371 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 января вырос на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,98 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (11-13 января) 0,12%, поднявшись до 659,77 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-05R" (+1,32%), "ФСК ЕЭС БО-03" (+1,24%) и "ВЭБ.РФ-18" (+0,8%), а в лидерах снижения - облигации "Транснефть-001P-08" (-1,04%), "ЕвроХим-001P-06" (-1%) и "МТС-001P-03" (-0,84%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 18-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 6,45% годовых. Банк разместил 10-летние бонды серии БО-01 объемом 10 млрд рублей в октябре 2015 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 2-40-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ плюс премия в размере 0,2%.