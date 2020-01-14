Индекс Мосбиржи начнет торги вторника с несущественным повышением - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торги вторника с несущественным повышением около 0,1-0,2%, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с несущественным повышением около 0,1-0,2%, в районе 3155-3160 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3140, 3130 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3170, 3180 пунктов. После умеренно позитивного открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неопределенное состояние внешнего фона, сложившееся сегодня утром", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Выхода важной для локального рынка акций иностранной статистики на вторник не запланировано. Поэтому, отмечает В. Манжос, во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Некоторое влияние на динамику рынка могут оказать возможные новости на тему ожидаемого подписания первой фазы торгового соглашения между США и Китаем.