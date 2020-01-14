Фондовый рынок может продолжить рост на ожиданиях оживления международной торговли - "Открытие Брокер"

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Рынки продолжают получать сигналы о том, что США и КНР подпишут торговое соглашение "первой фазы", а также начинают применять различные договорённости на практике. Китайский импорт неожиданно сильно ускорился в декабре, хотя в значительной степени это связано с закупками продовольствия. Тем не менее, оживление экспортно-импортных операций Китая - это хорошая новость для российских экспортёров, отмечает в своем комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Поэтому рынок может продолжить рост на ожиданиях оживления международной торговли. Впрочем, указывает А. Кочетков, он также всё ещё относительно дёшев с учётом прогнозируемой доходности в сравнении со ставкой ЦБ РФ