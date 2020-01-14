Рынок акций: пора задуматься о фиксации прибыли - Алор Брокер

Инвесторам на рынке акций пора задуматься о фиксации прибыли, сообщается в комментарии Алор Брокер.

По мнению аналитика Алор Брокер Алексея Антонова, рынок акций во вторник откроется ростом в пределах 0,3-0,4%. На это указывает рост фондовой Америки, с утра американские фьючерсы торгуются около нуля.

Наибольшим риском является намеченное на завтра подписание "первой фазы" торговой сделки между США и Китаем - коррекция "по факту" совсем не исключена. Озвучит Послание Федеральному Собранию и Президент РФ Владимир Путин - очень часто ранее на выступления главы государства рынок реагировал продажами, поэтому во вторник имеет смысл (как минимум) сократить длинные позиции, предупреждает А. Антонов.