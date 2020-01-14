Стратегической целью пары доллар-рубль является район чуть ниже 57 - Алор Брокер

Стратегической целью для пары доллар-рубль является район чуть ниже 57, сообщается в комментарии Алор Брокер.

Рубль в паре с долларом в понедельник так и не смог закрепиться под отметкой 61. Но это временно, считает аналитик Алексей Антонов: в пользу рубля будут играть традиционно сильный платежный баланс России в первом полугодии. Большой запланированный внутренний объем заимствований Минфином (порядка 50 млрд руб. в неделю), ожидания дальнейшего снижения ставки ЦБ, будут формировать спрос на ОФЗ и приток иностранной валюты в страну.

Стратегической целью для пары доллар-рубль является район чуть ниже 57, указывает А. Антонов.