Ожидается нейтральное открытие валютных торгов во вторник- Промсвязьбанк

Аналитики ожидают нейтрального открытия торгов вторника на валютной секции "Московской биржи", однако в дальнейшем покупки в рубле могут возобладать, сообщается в комментарии Промсвязьбанка.

"Отметим, что факторами, ограничившими ослабление рубля, стали сохраняющийся спрос на рисковые активы, а также предстоящее возобновление размещения ОФЗ. Эти же факторы сегодня продолжат поддерживать национальную валюту. Что же касается внешнего фона, то он перед открытием торгов нейтрален для рубля. Так, с утра рынок энергоносителей консолидируется у уровней вчерашнего закрытия, а валюты развивающихся стран демонстрируют разнонаправленную динамику, не давая четких ориентиров для рубля. В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем нейтрального открытия торгов на валютной секции "Московской биржи". Однако в дальнейшем покупки в рубле могут возобладать, что будет способствовать попыткам закрепления доллара в диапазоне 60,75-61,25 рубля за единицу американской валюты", - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.