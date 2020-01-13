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13 января 2020 года 19:40

Рубль вечером усилил снижение к доллару и евро на фоне активно дешевеющей нефти

Москва. 13 января. Доллар и евро ускорили темпы роста на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль усилил снижение к бивалютной корзине на фоне активно дешевеющей нефти.

Курс доллара США составил 61,29 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 23,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 68,23 руб./EUR1, подорожав на 33,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 27,86 копейки - до 64,42 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вечером усилил снижение к доллару и евро на фоне негативной динамики цен на нефть. Тем не менее, в целом рынок энергоносителей выглядит стабильным в понедельник после максимального более чем за пять месяцев падения котировок нефти по итогам прошлой недели на фоне ослабления опасений относительно возможной эскалации конфликта США и Ирана.

Определенное давление на рубль оказывает решение Минфина РФ увеличить покупку валюты в рамках бюджетного правила. Совокупный объем средств, направляемых Минфином РФ на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила, составит с 15 января по 6 февраля 309,9 млрд рублей. Ежедневный объем покупки валюты в предстоящий период - 18,2 млрд рублей, сообщило министерство. Это больше, чем в период с 6 декабря по 14 января - в сумме 195,5 млрд рублей, среднедневные покупки - 9,3 млрд рублей.

Поддержку рисковым валютам оказывают ожидания подписания соглашения между США и Китаем. Глава китайской делегации на торговых переговорах с США, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибудет в понедельник в Вашингтон для подписания. Сама процедура подписания, как ожидается, состоится в среду, 15 января.

По данным The Wall Street Journal, представители Вашингтона и Пекина договорились проводить встречи каждые полгода для обсуждения возникающих спорных вопросов, о чем будет объявлено в рамках подписания промежуточного соглашения в среду.

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении подписать с Китаем 15 января первую фазу торгового соглашения еще 31 декабря. Тогда же он отметил, что готов приступить к обсуждению второй фазы соглашения.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, несмотря на ослабление рубля и снижение цен на нефть индекс МосБиржи вновь обновил исторический максимум. "Мы видим довольно сильный оптимистичный тренд на российском рынке, что преимущественно связано с покупкой акций сырьевых компаний. На этой неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на сезоне корпоративной отчетности в США, который стартует с публикации финансовых результатов Delta Air Lines. Нынешний сезон отчетностей будет крайне важным, так как в зависимости от его результатов будет пересматриваться долгосрочный прогноз по индексу S&P, который по соотношению показателей прибыли к цене торгуется на данный момент на довольно высоком уровне. В этой связи неделя будет очень важной, и не исключено, что в долгосрочной перспективе мы увидим замедление темпов роста на российском рынке акций. Что касается рубля, то в ближайшее время на его курс будет влиять подписание первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, которое анонсировано 15 января. Если это произойдет, мы увидим новую волну покупок валют emerging markets", - отметил Союнов.

"На валютном рынке рубль в первой половине дня продолжал свое укрепление, торгуясь, в частности, ниже уровня 61 в паре с долларом. В целом большинство валют на развивающихся рынках также торговались в положительной зоне, так как инвесторы проявляли аппетит к риску, ожидая подписания промежуточного торгового соглашения между США и Китаем в среду. Однако во второй половине дня ситуация изменилась, и американская валюта отыграла потери, выйдя в плюс на большинстве площадок EM (российский рынок не стал исключением). На неделе помимо ожидаемого подписания первой фазы торгового соглашения ожидаются важные макроэкономические данные по Китаю (импорт/экспорт, ВВП) и США (инфляция, розничные продажи), однако если подписание сделки все же состоится, то даже негативная статистика, вероятно, останется незамеченной для рынков. В первой половине недели ожидается также целый ряд выступлений официальных представителей ФРС, однако их риторика также останется второстепенной на фоне решения торгового вопроса", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 снизилась на 0,95% - до $64,36 за баррель. Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшился на 1,19% - до $58,34 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 5,3%, что стало самым существенным недельным падением с августа 2019 года, WTI упала в цене на 6,4% - максимальными темпами с июля.

Несмотря на то, что угроза разгорания прямой войны между США и Ираном ослабла, отношения двух стран остаются сложными. Кроме того, ситуация в Иране является довольно напряженной: в стране проходят массовые антиправительственные протесты.

Тем не менее, при некотором ослаблении геополитической напряженности на Ближнем Востоке внимание трейдеров переключается на новые поставки нефти из стран вне ОПЕК, включая Бразилию, Гайану и Норвегию, которые должны появиться на рынке в этом году, пишет Bloomberg.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 14 января на 31,58 копейки, до 60,9474 руб./$1, и уменьшил курс евро на 22,88 копейки, до 67,8162 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в понедельник на 23,87 копейки по отношению к пятнице и составил 61,0199 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 12,59 копейки и составил 61,0923 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 129,381 млн, из которых $769,162 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 360,219 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 16,68 копейки по отношению к пятнице, до 67,8216 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 1,56 копейки и составил 67,9765 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR969,351 млн, из которых EUR289,09 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR680,261 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России 13 января провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 974,5 млрд рублей (при лимите 1,1 трлн рублей и общем спросе 974,5 млрд рублей) в среднем по ставке 6,16% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь немного изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,37% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 4 б.п. - до 6,39% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 1 б.п. - до 6,42% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 2 б.п. - до 6,45% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 6,48% годовых.

"На внутреннем рынке Банк России начал неделю с абсорбирования ликвидности, что свидетельствовало о сформировавшемся избытке ликвидности в банковском секторе к моменту завершения очередного периода усреднения обязательных резервов в ЦБ. В понедельник регулятор провел однодневный депозитный аукцион "тонкой настройки" с лимитом 1,1 трлн рублей. Банки воспользовались предложением регулятора в значительной мере, разместив на депозитах 0,97 трлн рублей (в дополнение к 1,28 трлн рублей, размещенным на неделю 9 января). Кроме того, завтра ЦБ проведет аукционы по размещению КОБР-28 и 29 на общую сумму 839,5 млрд рублей, тогда как по старому выпуску КОБР-26 будет погашено лишь 600 млрд рублей", - подчеркивает Кравченко.


Опубликовано: /Финмаркет/
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