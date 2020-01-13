Цены евробондов РФ в понедельник продолжили плавно подрастать, сохранив импульс конца прошлой недели

Москва. 13 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник продолжили плавно подрастать, сохранив позитивный импульс конца прошлой недели благодаря снижению геополитической напряженности на Ближнем Востоке. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) относительно стабильны в цене, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 53 базисных пункта по отношению к закрытию 10 января и составила 113,8% от номинала, что соответствует доходности 2,59% годовых (снижение на 18 пунктов к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов предыдущего торгового дня всего на 1,5 базисного пункта и составила 100,76% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 1,58% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 19 пунктов и составил 101 базисный пункт.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 18 базисных пунктов - до 133,45% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 3,735% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 30 базисных пунктов - до 129,58% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 3,665% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 28 пунктов - до 111,76% от номинала, что соответствует доходности 2,725% годовых (снижение на 4,5 базисных пункта к предыдущему дню), с погашением в 2023 году - на 1 базисный пункт, до 109,15% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 2,26% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 63 базисных пункта - до 124,94% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта и составила 3,78% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 4 базисных пункта, до 109,45% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 2,83% годовых).

"В конце прошлой недели на рынке российских еврооблигаций сформировалась тенденция к ценовому росту, что было связано с общемировым повышением "аппетита к риску" на фоне снижения геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Сегодня данное позитивное движение котировок сохранилось. При этом дополнительным фактором поддержки нашим бумагам выступает отсутствие в последнее время каких-либо заявлений в сторону России со стороны США и Европы на санкционную тематику. К тому же интерес ко всем рисковым активам сейчас поддерживают ожидания скорого подписания документов первой фазы торговой сделки между США и Китаем", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.