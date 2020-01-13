Рынок акций РФ начал неделю с новых пиков индекса МосБиржи за счет ослабления рубля и внешнего оптимизма

Москва. 13 января. Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за мировыми фондовыми площадками, где преобладали оптимистичные настроения в преддверии заключения торговой сделки первой фазы США и Китая; обновили исторические максимумы на фоне ослабления рубля индекс МосБиржи, акции "Интер РАО", "Норникеля" и "Газпром нефти".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3151,69 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1619,73 пункта (+0,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 6,1%.

Доллар вырос до 61,3 рубля (+0,24 рубля), утром курс опускался ниже 60,9 руб./$1.

Подорожали рублевые акции "Интер РАО" (+6,1%, до 6,097 рубля), "Газпром нефти" (+4,1%, до 465,1 рубля), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+3,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+2,9%), АЛРОСА" (+2,9%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,7%), акции "Норникеля" (+2,4%, до 20,362 тыс. рублей), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2,2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,6%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,6%).

Подешевели рублевые акции "Мечела" (-1,9%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1,6% и -0,9% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%), "Газпрома" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%), "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,6%).

В понедельник выросли фондовые индексы в Азии (биржи Японии закрыты в связи с праздником - Днем совершеннолетия, гонконгский Hang Seng вырос на 1,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,8%), в Европе динамика индексов смешанная (индекс DAX просел на 0,4%, FTSE прибавляет 0,2%), но возобновился подъем в США (индекс S&P 500 растет на 0,4%) в ожидании подписания промежуточного торгового соглашения между США и Китаем.

Глава китайской делегации на торговых переговорах с США, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибудет в понедельник в Вашингтон для подписания соглашения с США. Сама процедура подписания, как ожидается, состоится в среду, 15 января.

По данным The Wall Street Journal, представители Вашингтона и Пекина договорились проводить встречи каждые полгода для обсуждения возникающих спорных вопросов, о чем будет объявлено в рамках подписания промежуточного соглашения в среду.

Президент США Дональд Трамп объявил 31 декабря о намерении подписать с Китаем первую фазу торгового соглашения 15 января. Тогда же он отметил, что готов приступить к обсуждению второй фазы соглашения.

Нефть в понедельник после локальной консолидации продолжила снижение на фоне ослабления опасений относительно возможной эскалации конфликта США и Ирана; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,6 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 10 января. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent составила $64,34 за баррель (-1% и -0,6% в пятницу), февральская цена WTI - $58,34 за баррель (-1,2% и -0,9% в пятницу).

Глава Минфина США Стивен Мнучин на прошлой неделе заявил, что США расширяют санкции против Ирана, вводя ограничительные меры против таких секторов иранской экономики, как строительство, обрабатывающая промышленность, текстильная отрасль и горнодобывающая, а также против крупнейших иранских производителей железа и стали. В пресс-релизе Минфина уточнялось, что эти меры приняты в ответ на атаку Ираном баз в Ираке при помощи баллистических ракет.

По итогам прошлой недели Brent упала более чем на 5%, что стало самым существенным недельным падением с августа 2019 года, WTI потеряла в цене более 6% - это максимальные темпы с июля, свидетельствуют данные Dow Jones.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в США настроения умеренно-оптимистичные после снижения в пятницу, которое наблюдалось вслед за публикацией слабой статистики по национальному рынку труда. На этой неделе США и Китай должны подписать первую фазу торговой сделки, после чего стороны начнут переговоры по второй ее части. Кроме того, во вторник стартует сезон квартальных отчетностей.

Тем временем, на рынке нефти царит пессимизм, инвесторов не слишком пугают перспективы экономического противостояния США и Ирана, в связи с чем цены продолжают движение к краткосрочным целям коррекции $63,2 за баррель Brent, где продажи могут приостановиться.

Для индексов МосБиржи и РТС ближайшими поддержками выступают отметки 3110 и 1600 пунктов соответственно. Ситуация для игроков на повышение на текущих вершинах остается опасной, но явных сигналов на открытие "коротких" позиций не поступает, в связи с чем "быкам" остается лишь следовать за трендом. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 3110-3155 пунктов, считает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, в акциях "Газпрома" снижение связано с тем, что рынок потерял уверенность в беспроблемном завершении проекта "Северный поток 2". Расходы на его строительство явно возрастут, а сроки ввода в эксплуатацию сдвигаются на II квартал или на более длительный период.

Рубль с утра снижался, но потом отскочил обратно выше $61 руб./$1 на фоне объявления параметров валютных интервенций Минфина на ближайший месяц (с 15 января по 6 февраля) - на эти цели будет направлено 309,9 млрд рублей. Однако предстоящий период будет более коротким, поэтому объем ежедневных закупок увеличится до 18,2 млрд рублей в день по сравнению с 9,3 млрд рублей с 6 декабря по 14 января.

В среду США и Китай подпишут торговое соглашение первой фазы, но новость эта уже была многократно отыграна инвесторами. Саудовский принц Абдулазис бен Сальман ибн Сауд заявил о том, что приняты все возможные меры по повышению безопасности нефтедобывающей инфраструктуры в связи с недавним американо-иранским кризисом. Он также сообщил, что Ирак приводит свою добычу в соответствие со своими обязательствами и по итогам января ожидается полное соблюдение квоты. В Москву прибыл ливийский маршал Хафтар, чтобы встретиться с главой правительства национального единства из Триполи. Переговоры призваны остановить гражданскую войну, которая негативно сказывается на объемах нефтедобычи.

Инвесторы ждут подписания торгового соглашения первой фазы между США и КНР, а также объявления планов о дальнейших переговорах. Кроме того, во вторник отчитаются банки JPMorgan и Wells Fargo. Аналитики ожидают, что прибыль американского банковского сектора покажет рост на 10,5% в IV квартале по сравнению с IV кварталом 2018 года. Впрочем, общая оценка за прошедший квартал не столь оптимистичная, так как предполагает падение прибыли компаний S&P 500 на 2%. Однако уже стало традицией, что около 70-80% корпораций отчитывается лучше ожиданий Wall Street.

Российский рынок акций испытывает дефицит идей для более акцентированных движений. Возможно, что в ближайшее время мы услышим что-либо от ЦБ РФ, который должен будет отреагировать на дальнейшее замедление инфляции. По итогам декабря она составила 3,0%, а в марте может упасть до 2,5%. Соответственно, ожидания дальнейшего смягчения денежной политики ЦБ РФ могут подтолкнуть индексы вверх, считает Кочетков.

Эксперты Нордеа банка полагают, что позитивные настроения рынков в преддверии публикации деталей торговой сделки могут преобладать до среды, когда ожидается подписание первой фазы торгового соглашения.

Тем не менее, ожидания инвесторов по торговому соглашению могут быть несколько завышены. В частности, текущие котировки китайского юаня уже соответствуют его уровням до последнего раунда повышения пошлин со стороны США в сентябре. Это означает, что в ожидания рынка фактически заложена полная отмена последнего раунда повышения пошлин. Итоговое соглашение способно разочаровать инвесторов, а по факту его подписания участники рынка могут зафиксировать прибыль, что способно ухудшить настроения на глобальных площадках во второй половине недели.

Во вторник ФРС опубликует объем покупок казначейских векселей на ближайший месяц. Если объем покупок краткосрочных государственных бумаг останется на уровне $60 млрд в месяц, это может поддержать настроения инвесторов и фондовый рынок США, которые в конце прошлого года позитивно реагировали на увеличение долларовой ликвидности в системе и три раунда снижения ключевой ставки ФРС США, полагают аналитики Нордеа банка.

Нефть растеряла весь рост, вызванный эскалацией отношений между США и Ираном в начале года, и сейчас торгуется на уровнях конца 2019 года. На этой неделе ключевым фактором для нефтяного рынка также станет подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем, и коррекция вниз после публикации деталей сделки является вполне вероятным сценарием. В среду, 15 января, также будет опубликован ежемесячный отчет ОПЕК, в котором внимание традиционно привлекут данные по запасам сырья в странах ОЭСР, которые являются показателем сбалансированности нефтяного рынка, отмечают эксперты банка.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в понедельник лидерами роста выступили акции "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+31,4%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+15,3% и +39,8% "префы"), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+15%), ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+14,9%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+12,1%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+9,6%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+7,5%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+6,3%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+5,9%).

Подешевели бумаги ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-6,7% и -7,1% "префы"), "Протека" (MOEX: PRTK) (-5,3%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (-5,1%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (-4,5%), ПАО "Русполимет" (MOEX: RUSP) (-3,1%), "МРСК Северо-запада" (MOEX: MRKZ) (-2,5%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 53,875 млрд рублей (из них 10,339 млрд рублей пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP) и 6,719 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка ).