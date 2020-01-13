Средняя цена Brent в течение года составит 65 долл. за баррель - УК "Альфа-Капитал"

Средняя цена Brent в течение года составит 65 долл. за баррель, говорится в обзоре УК "Альфа-Капитал".

Цена Brent за прошедшую неделю снизилась более чем на 5%. "Это не говорит о том, что рынок больше не ожидает эскалации конфликтов на Ближнем Востоке, скорее, расценивает последний эпизод как отыгранный, - отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Артем Копылов. - Также давление на цены на нефть оказал резкий рост запасов нефти в хранилищах США за неделю на 11,46 млн баррелей. Слабая статистика по рынку труда США негативно повлияла на настроения инвесторов".

Заявления Саудовской Аравии, которая будет стараться удержать рынок в равновесии, успокоили инвесторов. Добыча нефти в США остановилась на уровне 12,9 млн баррелей в сутки. С начала года количество буровых снизилось еще на 18 единиц, что, по мнению эксперта УК, указывает, как минимум, на отсутствие существенного роста инвестиций в отрасли. "Мы ожидаем, что в течение года средняя цена Brent составит 65 долл. за баррель", - прогнозирует Артем Копылов.