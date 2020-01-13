Привлекательность инвестиций в рублевые облигации, скорее всего, возрастет - УК "Альфа-Капитал"

Привлекательность инвестиций в рублевые облигации, скорее всего, возрастет, говорится в обзоре УК "Альфа-Капитал".

Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, в третьей декаде декабря 2019 года составила, по данным ЦБ РФ, 6,01% против 6,06% декадой ранее, отмечает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист. Это прямое следствие смягчения денежно-кредитной политики.

"Мы полагаем, что ставки по депозитам продолжат снижаться в обозримой перспективе, что делает облигации более интересными из-за их положительной переоценки при снижении доходности. Мы ждем, что в базовом сценарии (стабильные цены на нефть, ограниченное влияние геополитики, траты на национальные проекты и сокращение покупок валюты на открытом рынке) рубль будет иметь тенденцию к укреплению. Это делает инвестиции в рублевые облигации еще более привлекательными", - прогнозирует эксперт.