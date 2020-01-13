ЦБ забрал излишки ликвидности, рубль отступил - ИК "Велес Капитал"

Банк России начал неделю на внутреннем рынке с абсорбирования ликвидности, что свидетельствовало о сформировавшемся избытке ликвидности в банковском секторе к моменту завершения очередного периода усреднения обязательных резервов в ЦБ, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. В понедельник регулятор провел однодневный депозитный аукцион "тонкой настройки" с лимитом 1,1 трлн руб.

Банки воспользовались предложением регулятора в значительной мере, разместив на депозитах 0,97 трлн руб. (в дополнение к 1,28 трлн руб., размещенным на неделю 9 января). Кроме того, во вторник ЦБ проведет аукционы по размещению КОБР-28 и 29 на общую сумму 839,5 млрд руб., тогда как по старому выпуску КОБР-26 будет погашено лишь 600 млрд руб., указывает эксперт.

"Рубль в первой половине дня продолжал свое укрепление, торгуясь, в частности, ниже уровня 61 в паре с долларом, - отмечает Юрий Кравченко. - В целом большинство валют на развивающихся рынках также торговались в положительной зоне - инвесторы проявляли аппетит к риску, ожидая подписания промежуточного торгового соглашения между США и Китаем в среду. Однако во второй половине дня ситуация изменилась, и американская валюта отыграла потери, выйдя в плюс на большинстве площадок EM (российский рынок не стал исключением)".

Помимо ожидаемого подписания первой фазы торгового соглашения, на текущей неделе ожидаются важные макроэкономические данные по Китаю (импорт/экспорт, ВВП) и США (инфляция, розничные продажи), однако если подписание сделки все же состоится, то даже негативная статистика, вероятно, останется незамеченной для рынков, полагает эксперт ИК "Велес Капитал". В первой половине недели ожидается также целый ряд выступлений официальных представителей ФРС, однако их риторика также останется второстепенной на фоне решения торгового вопроса.