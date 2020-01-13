ITI Capital рекомендует тактические покупки недооцененных бумаг ММК и Северстали

Поскольку США ввели санкции в отношении иранской сталелитейной отрасли и других секторов, аналитики ITI Capital рекомендуют тактические покупки недооцененных бумаг ММК и Северстали, говорится в обзоре инвесткомпании.

"В этом году Северсталь подорожала всего на 0,5%, отставание от общей динамики рынка составило 4,1%. ММК - наиболее недооцененная бумага по отношению к сопоставимым компаниям по показателю Р/Е. Но в этом году акция подорожала на 4%, и в течение следующих 12 месяцев она может прибавить, по меньшей мере, 15%", - отмечают эксперты ITI Capital.