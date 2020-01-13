Существенного ослабления рубля не будет - "Открытие Брокер"

Существенного ослабления рубля не будет, так как экспортёры начинают конвертацию валютной прибыли для уплаты налогов, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль в первой половине понедельника в моменте укрепился до 60,883 за доллар, но затем растерял свои достижения на фоне объявления параметров валютных интервенций Минфина на ближайший месяц. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3965 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 6,37%, недельная снизилась до 6,39%, а месячная выросла до 6,42%.

Минфин объявил о параметрах закупки валюты в рамках бюджетного правила с 15 января по 6 февраля. На эти цели будет направлено 244,5 млрд рублей, что на 49 млрд превышает закупки предыдущего периода. Однако предстоящий период будет более коротким, поэтому объём ежедневных закупок увеличится до 18,2 млрд рублей в день по сравнению с 9,3 млрд рублей с 6 декабря по 14 января.

"Рубль мгновенно отреагировал на данную новость, растеряв свой утренний наступательный порыв. Впрочем, существенного ослабления рубля не будет, так как экспортёры начинают конвертацию валютной прибыли для уплаты налогов", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.