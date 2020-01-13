S&P500 в ходе сессии вновь попробует подняться выше 3270 пунктов - ИК "Фридом Финанс"

S&P500 в ходе сессии вновь попробует подняться выше 3270 пунктов, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс".

"Техническая картина по S&P500 сигнализирует, что индекс находится вблизи перекупленности, но пока продолжает рост. Признаки "медвежьей" дивергенции демонстрирует показатель RSI. Новые максимумы рынка в 2020 году не подтверждались вершинами по RSI, что создает риск коррекции. Показатель MACD также ухудшился. Тем не менее, S&P500 удерживается на линии "аптренда", тянущейся с 2016 года, поэтому в ближайшие дни наиболее вероятным сценарием выглядит консолидация с поддержкой на уровне в 3210 пунктов. При этом в ходе предстоящей сессии индекс вновь попробует подняться выше 3270 пунктов", - отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" Ален Сабитов.