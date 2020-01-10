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10 января 2020 года 19:51

Рубль возобновил укрепление к доллару и евро в пятницу вечером, доллар опустился ниже 61 руб./$1

Москва. 10 января. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль, большую часть дня находившийся в "боковом" диапазоне, вечером в пятницу возобновил укрепление на фоне сохраняющегося спроса глобальных инвесторов на рисковые активы после снижения геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Курс доллара США составил 60,945 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 34,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов (доллар опустился ниже отметки 61 руб./$1 впервые с 22 мая 2018 года). Евро стоил 67,74 руб./EUR1, подешевев на 29,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 32 копейки - до 64 рублей.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует укрепление в основных валютных парах в пятницу вечером благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы после заявлений президента США Дональда Трампа в отношении Ирана. Президент США констатировал, что в результате осуществленных Ираном в ночь на среду ракетных ударов американцы не пострадали: "У нас нет пострадавших. Все наши солдаты - в безопасности, а военным базам причинен лишь минимальный ущерб". "Как кажется, Иран отступил, что является хорошим обстоятельством для всех вовлеченных сторон и очень хорошей вещью для мира", - сказал Трамп в ходе заявления о планах разрешения иранского кризиса.

Вместе с тем цены на нефть продолжают снижаться в пятницу. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составила $64,98 за баррель, что на 0,6% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 1% - до $58,97 за баррель.

"Начало года для российского рубля выдалось позитивным, курс нацвалюты достиг максимумов с весны 2018 года. Но с другой стороны, постоянные покупки валюты Центробанком для нужд Минфина в рамках бюджетного правила не дают рублю более активно укрепляться. Участники рынка следят за геополитикой и динамикой нефти. При этом любые попытки закрепиться баррелю Brent выше $70 сразу встречают продавцов, которые отправляют цену в район $65. Видимо, существует диапазон $60-70 за баррель Brent, удобный для всех, в котором нефтяные трейдеры сейчас и работают. Выход за этот диапазон позволит сырьевым валютам либо усилить свой рост, либо скорректироваться вниз", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела валютных операций Совкомбанка Роман Фролов.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, "на внутреннем валютном рынке рубль вновь укрепляется по отношению к основным мировым валютам. Поддержку нацвалюте оказало сохранение спроса на риск, а также стабильно высокая цена на нефть, которая в начале года держится выше $65 за баррель Brent. Укрепление рубля привело к тому, что пара "доллар-рубль" вышла из консолидации в районе 62 руб./$1, в которой провела конец прошлого года, и отступила к 61 руб./$1, что соответствует минимумам с мая 2018 года. Таким образом, российская валюта оказалась несколько переоцененной, более адекватным для пары "доллар-рубль" выступает диапазон 64,5-65,0 руб./$1. Несмотря на это, с технической точки зрения, доллар "смотрит" вниз - все тренды, как краткосрочные, так и среднесрочные, указывают на это, что говорит в пользу возможности продолжения движения вниз. Ближайшей поддержкой для американской валюты выступает уровень 60,7 руб./$1, ближайшим сопротивлением - отметка 62 руб./$1".

В свою очередь аналитики Нордеа банка отмечают, что "рубль вернулся к уровням, наблюдавшимся в первой половине 2018 года. Оптимизм на глобальных площадках на фоне приближения подписания первой фазы торговой сделки между США и Китаем, которое намечено на 15 января, оказывает поддержку российской валюте. Обострение отношений между США и Ираном в начале января в очередной раз подтвердило, что рубль существенно больше зависит от "аппетита к риску" на глобальных площадках, чем от динамики нефтяных котировок. Реакция рубля на кратковременный рост цен на нефть до отметки $70 за баррель была не такой значительной, как на деэскалацию конфликта после заявлений Трампа 8 января".

"На горизонте первого квартала прослеживается ряд внутренних факторов, способных оказать поддержку российской валюте, способствуя ее дальнейшему укреплению. Сезонно первый квартал, как правило, оказывается успешным для рубля. Кроме того, Минфин анонсировал амбициозный план заимствований на рынке ОФЗ в первом квартале. Фактически министерство планирует вернуться к объемам размещений бумаг со сроком обращения более пяти лет, сопоставимым с объемами, наблюдавшимися в I-II кварталах 2019 года и в 2017 году. При таких объемах размещений операции нерезидентов на рынке ОФЗ оказывали рублю поддержку. Аналогичная картина может наблюдаться и сейчас", - считают эксперты Нордеа банка.

"Рубль продолжает удивлять своей устойчивостью и попытками укрепиться. Впрочем, если смотреть на вещи объективно, то иного варианта не предполагается. Еще пять лет назад внешний долг РФ был на 30-40% больше международных резервов, а с лета 2019 года долг стал отрицательным. Бюджет РФ исполняется с профицитом, а сальдо платежного баланса длительное время остается положительным. Расчетная цена нефти в бюджете существенно ниже среднегодовой. Даже при расчетном курсе доллара, который выше текущего биржевого, бюджетный баррель нефти дешевле рыночного. На рынке сохраняется убежденность, что Минфин заинтересован в слабом рубле, но реальное ослабление российской валюты может наступить лишь после того, как ЦБ РФ прекратит цикл смягчения или даже включит печатный станок. Впрочем, также остается фактор непредсказуемых американских рестрикций. В остальном потенциал укрепления российской валюты все еще сохраняется", - полагает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 11-13 января на 2,92 копейки, до 61,2632 руб./$1, и снизил курс евро на 1,05 копейки, до 68,045 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в пятницу на 4,51 копейки по отношению к четвергу и составил 61,2586 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил всего 0,02 копейки и составил 61,2336 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 560,957 млн, из которых $738,567 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 822,39 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 1,15 копейки по отношению к 9 января, до 67,9884 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 1,47 копейки и составил 67,9992 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR521,438 млн, из которых EUR194,958 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR326,48 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке рублевых межбанковских кредитов (МБК) выросли в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем всего на 1 базисный пункт (б.п.), за исключением ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая снизилась за день на 3 б.п. - до 6,36% годовых. При этом ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок выросла на 1 б.п., составив 6,43% годовых. В свою очередь ставки на срок 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев подросли до 6,41%, 6,43% и 6,48% годовых, соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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