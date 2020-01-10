Рынок акций РФ завершил неделю на подъеме на общемировом оптимизме, несмотря на просевшую нефть

Москва. 10 января. Рынок акций РФ в пятницу вырос и завершил неделю на подъеме вслед за мировыми фондовыми площадками на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке, индекс МосБиржи в очередной раз обновил исторический максимум и закрепился выше 3120 пунктов, несмотря на просевшую нефть, укрепление рубля и слабую статистику Минтруда США за декабрь.

По итогам торгов в пятницу индекс МосБиржи составил 3123,66 пункта (+0,2%, максимум дня и новый пик - 3130,92 пункта), индекс РТС - 1614,69 пункта (+0,8%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 4,1%.

Доллар упал до 60,95 рубля (-0,35 рубля).

С 30 декабря по 10 января индексы МосБиржи и РТС выросли на 2,4-4,2%, доллар подешевел на 1,08 рубля.

Обновили в пятницу свои максимумы акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+3,3%, до 446,6 рубля) и "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7%, до 54 рублей), также выросли акции "РусАла" (MOEX: RUAL) (+2,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2% и +3% "префы"), "Мосбиржи" (+1,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%).

Снизились бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (-4,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,8%) и "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,1%).

Подешевели из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2" акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-3%, до 0,20602 рубля: дивиденды за 9 месяцев 2019 года составят 0,0088096 рубля на акцию) и "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-5,6%, до 0,311 рубля; дивиденды за 9 месяцев - 0,0201 рубля на бумагу).

В США индексы накануне обновили максимумы на фоне прогресса в заключении торговой сделки между США и Китаем, а также признаков ослабления напряженности на Ближнем Востоке.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит с визитом 13-15 января Вашингтон, где ожидается подписание первой части торгового соглашения США-Китай.

Прогресс в торговых переговорах с Китаем позволил, по крайней мере, на данный момент, отодвинуть на второй план угрозу конфликта между Вашингтоном и Тегераном, пишет MarketWatch.

Кроме того, улучшению настроений на рынке способствовали комментарии президента США Дональда Трампа относительно проведенного Ираном обстрела баз в Ираке, на которых находятся американские военные. Президент США констатировал, что в результате осуществленных Ираном в ночь на среду ракетных ударов американцы не пострадали: "У нас нет пострадавших. Все наши солдаты - в безопасности, а военным базам причинен лишь минимальный ущерб".

В четверг Трамп объявил, что американские санкции против Тегерана, анонсированные после ракетного удара Ирана по иракским базам, уже действуют. "Это уже сделано. Мы усилили их (санкции - ИФ). Они и так были очень суровые, но теперь они усилились значительно", - заявил в Белом доме президент, однако он не пояснил, в чем заключаются новые санкции против Ирана.

В пятницу в Азии рост индексов замедлился (японский Nikkei 225 подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%), слабо плюсуют Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,1-0,3%) и Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Вышедшие вечером в пятницу статданные Минтруда США оказались хуже ожиданий, но реакция рынков оказалась нейтральной: число новых рабочих мест в декабре увеличилось на 145 тыс. при прогнозах роста на 160 тыс. после подъема на 256 тыс. в ноябре.

Нефть вечером в пятницу продолжилась снижение, завершая неделю снижением впервые с ноября, цена Brent к 18:50 МСК опустилась к уровням суточной давности. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent составила $64,92 за баррель (-0,7% и -0,1% накануне), февральская цена WTI - $58,91 за баррель (-1,1% и -0,1% в четверг).

Президент США Дональд Трамп ранее на этой неделе заявил о необходимости выработать новое соглашение с Ираном, которое "сделает мир более безопасным". Его заявления несколько успокоили трейдеров, опасавшихся разгорания войны между США и Ираном.

Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла резолюцию, ограничивающую военные полномочия президента Трампа по Ирану. Резолюция предписывает президенту прекратить военные действия с Ираном, если только Конгресс не даст на это специального разрешения или США не столкнутся с "неминуемым вооруженным нападением". Принятый документ, однако, является символическим и не имеет силы закона.

Как отмечает эксперт компании "БКС брокер" Дмитрий Бабин, после утреннего снижения российские индексы отыграли потери, поскольку внешний фон ощутимо не ухудшился, а далее индикаторы переписали рекордные уровни.

Мировые рынки продолжают отыгрывать ослабление геополитической угрозы, связанной с американо-иранским конфликтом, а также ожидания подписания первого этапа торговой сделки между США и Китаем, которое должно состояться в следующую среду. Нефть тем временем продолжает демонстрировать слабость, цена Brent опустилась в район $65 за баррель.

Российский рынок акций остается в русле восходящей тенденции, отражая высокий спрос на глобальные рисковые активы. Несмотря на локальную фиксацию прибыли, вызывающую кратковременные небольшие "проливы", пока нет признаков начала более глубокой и продолжительной нисходящей коррекции. О серьезности настроя на продолжение роста говорит тот факт, что нефтяные акции слабо реагируют на упавшую нефть, считает Бабин.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, торги в пятницу начинались неуверенно, но затем индексы вышли в "плюс", чему помогли выросшие нефтяные бумаги. Пожар на НПЗ "ЛУКОЙЛа" в республике Коми оказался не столь масштабным, чтобы иметь какие-либо последствия в отчетности. Кроме того, котировки нефти вернулись к уровням до атаки США на представителя иранской элиты и пока не готовы снижаться дальше. Акции "Мечела" оставались в конце недели под давлением, постепенно отдавая свои достижения с начала года, так как важных новостей по компании по-прежнему нет.

На следующей неделе 15 января ожидается подписание торгового соглашения первой фазы между США и Китаем, что должно ограничить риски для мировой экономики. Как известно, в прошедшем 2019 году множество центральных банков придерживалось политики смягчения условий кредитования. По сути, в Китае на текущий момент реальные ставки стали "околонулевыми" или даже отрицательными.

На будущей неделе также стартует период отчетности, который будет задавать тон торгам в ближайшие недели. Российский рынок акций пока не испытывает проблем с освоением рекордных значений по индексу МосБиржи, так как ожидаемая дивидендная доходность рынка все еще выше ожидаемой ставки ЦБ РФ в текущем году, отмечает Кочетков.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич также полагает, что восходящая динамика рынка акций была подкреплена стабилизацией нефти Brent в районе $65 за баррель. Лидерами роста выступили акции "Газпром нефти" и "Роснефти", хуже рынка торговались лишившиеся дивидендной составляющей бумаги "ФСК ЕЭС" и перегретые ранее акции "Распадской". Начало года для российского фондового рынка выдалось достаточно позитивным - в рамках первой декады января индекс МосБиржи прибавил в пределах 3%, установив в пятницу новый исторический максимум в районе 3131 пункта. Все тренды на графике индекса сейчас направлены вверх, что говорит о возможности продолжения восходящей динамики.

Однако локально рынок выглядит несколько перекупленным, и нельзя исключать возможности краткосрочного коррекционного снижения, вызванного фиксацией частью игроков прибыли по спекулятивным длинным позициям. При этом основными поддержками для индекса МосБиржи в текущий момент выступают восходящий тренд, берущий начало от минимумов октября прошлого года, и уровень 3000 пунктов, что создает двойную поддержку для рынка, считает Зварич.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, слабая статистика Минтруда США не слишком расстроила инвесторов. Темпы роста средней почасовой зарплаты при этом замедлились с 0,3% до 0,1% (ожидалось +0,3%) - позитивный сигнал, указывающий на сдержанную инфляцию и возможность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ФРС.

Нефть продолжила коррекцию с многонедельных вершин после ослабления геополитических опасений. Краткосрочной целью снижения для котировок Brent выступает отметка $63,2 за баррель. В пятницу вечером инвесторы смогут оценить буровую активность в США по факту публикации отчета Baker Hughes.

Основные события следующей недели: подписание первой фазы торговой сделки США и Китая (13-15 января), данные по внешнеторговому балансу Китая, индекс потребительских цен и индекс цен производителей США, а также старт сезона квартальных отчетов (выйдут отчеты Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley).

Сигналами в пользу начала нисходящей коррекции стало бы падение индексов МосБиржи и РТС ниже уровней 3090 и 1590 пунктов соответственно, до этого момента стоит удерживать длинные позиции, а наиболее осторожным инвесторам фиксировать часть прибыли. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 3100-3135 пунктов, считает Кожухова.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в пятницу выступили акции ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+21,6% и +23,5% "префы"), "префы" "Ижстали" (MOEX: IGST) (+9%), акции "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+8,2%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+6,7%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+6,7%).

Подешевели акции ПАО "Владимирэнергосбыт" (MOEX: VDSB) (-3,8%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-2,8%), ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 44,984 млрд рублей (из них 4,864 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) и 7,22 млрд рублей - на бумаги "Газпрома").