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10 января 2020 года 12:00

Рынок акций РФ утром умеренно просел по индексам в рамках коррекции, динамика бумаг смешанная

Москва. 10 января. Рынок акций РФ утром в пятницу умеренно просел по индексам в рамках коррекции, динамика blue chips смешанная на фоне выросших мировых фондовых площадок, просевшей на ослаблении напряженности на Ближнем Востоке нефти и на ожиданиях заключения торговой сделки между США и Китаем.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3114,73 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1600,81 пункта (-0,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3,3%.

Доллар стоит 61,3 рубля (+0,01 рубля).

Подешевели из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2" акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2,7%, до 0,20656 рубля: дивиденды за 9 месяцев 2019 года составят 0,0088096 рубля на акцию) и "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-4,7%, до 0,3138 рубля; дивиденды за 9 месяцев - 0,0201 рубля).

Также просели бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (-3,3%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%).

Выросли акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%).

В США в четверг обновил максимумы основных индексов на фоне прогресса в заключении торговой сделки между США и Китаем, а также признаков ослабления напряженности на Ближнем Востоке.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ отправится в США, где на следующей неделе подпишет первую часть торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Минторговли Китая.

По словам представителя ведомства Гао Фэна, Лю Хэ отправится в Вашингтон 13 января и пробудет там до 15 января. Гао Фэн отметил, что стороны поддерживают тесные контакты, других деталей он не привел.

Прогресс в торговых переговорах с Китаем позволил, по крайней мере, на данный момент, отодвинуть на второй план угрозу конфликта между Вашингтоном и Тегераном, пишет MarketWatch.

Кроме того, улучшению настроений на рынке способствовали комментарии Трампа относительно проведенного Ираном обстрела баз в Ираке, на которых находятся американские военные. Президент США констатировал, что в результате осуществленных Ираном в ночь на среду ракетных ударов американцы не пострадали: "У нас нет пострадавших. Все наши солдаты - в безопасности, а военным базам причинен лишь минимальный ущерб".

В четверг Трамп объявил, что американские санкции против Тегерана, анонсированные после ракетного удара Ирана по иракским базам, уже действуют. "Это уже сделано. Мы усилили их (санкции - ИФ). Они и так были очень суровые, но теперь они усилились значительно", - заявил в Белом доме президент, однако он не пояснил, в чем заключаются новые санкции против Ирана.

В пятницу в Азии рост индексов замедлился (японский Nikkei 225 подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%), умеренно "плюсуют" Европа (индексы CAC40, FTSE, DAX прибавляют 0,1-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Нефть утром в пятницу проседает, завершая неделю снижением впервые с ноября, но цена Brent находится почти на $0,4 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $65,23 за баррель (-0,2% и -0,1% накануне), февральская цена WTI - $59,36 за баррель (-0,3% и -0,1% в четверг).

С начала этой недели Brent подешевела примерно на 5%, WTI - почти на 6%.

Президент США Дональд Трамп ранее на этой неделе заявил о необходимости выработать новое соглашение с Ираном, которое "сделает мир более безопасным". Его заявления несколько успокоили трейдеров, опасавшихся разгорания войны между США и Ираном.

Палата представителей США большинством голосов приняла резолюцию, ограничивающую военные полномочия президента Дональда Трампа по Ирану. Резолюция, предписывающая президенту прекратить военные действия с Ираном, если только Конгресс не даст на это специального разрешения или США не столкнутся с "неминуемым вооруженным нападением". Принятый документ, однако, является символическим и не имеет силы закона.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, росту индекса МосБиржи мешает отсутствие денег, о чем говорит слабая динамика blue chips.

В целом по российскому рынку присутствует очень сильная перекупленность, но она есть и на американском рынке, который, несмотря ни на что, продолжает подъем. Но Штаты продолжают накачивать экономику деньгами, которые частично уходят на фондовый рынок. России же для продолжения роста нужна либо коррекция, либо приток средств нерезидентов.

Акции Сбербанка (MOEX: SBER) (257,7 рубля) сумели закрепиться выше важного уровня 242 руб., и теперь целью их роста является район 280 руб. Для "Газпрома" (253 рубля) первая цель роста располагается в районе 270 руб. - это максимум прошлого года. Но для достижения этого уровня бумагам газовой монополии нужно преодолеть сопротивление 257 руб. Движения в малоликвидных акциях непредсказуемы и происходят без наличия каких-либо новостей.

Во многом росту рынка акций мешает сильный рубль, поддержку которому оказывает непроданный за новогодние праздники объем экспортной валютной выручки - она в ближайшие дни начнет поступать на рынок. Поэтому если не произойдет внешних потрясений, то доллар в ближайшие дни уйдет под отметку 61 руб./$1. После снятия рисков разрастания военного конфликта между США и Ираном нефть Brent растеряла премию за военный риск и ушла в комфортный для себя диапазон $65-67 за баррель, отмечает аналитик.

Аналитики Sberbank CIB также отмечают сравнительную вялость рынка акций РФ после новогодних каникул, во время которых произошли основные движения вверх. Индекс РТС находится на самой высокой отметке с первого квартала 2013 года, а индекс МосБиржи проторговывает новые исторические максимумы.

Ослабление напряженности в ситуации с Ираном поддержало рынки, и на Уолл-стрит был поставлен очередной рекорд. Комментарии представителей ФРС США о состоянии американской экономики также оказались благоприятными. Китайские официальные лица накануне подтвердили агентству Bloomberg, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ на следующей неделе отправится с официальным визитом в Вашингтон для подписания предварительного торгового соглашения с США.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, на российском рынке акций сохраняется оптимизм за счет внешних факторов, хотя есть основания и для самостоятельного роста, поскольку ожидаемая дивидендная доходность акций в текущем году заметно превышает ожидаемую ставку ЦБ РФ.

Китай уже запланировал визит вице-премьера Лю Хэ в Вашингтон на следующей неделе, чтобы подписать с США торговое соглашение "первой фазы", кроме того, войны США с Ираном так и не случилось. Накануне состоялись выступления нескольких представителей ФРС. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что мировые центральные банки должны приготовиться к длительному периоду низких ставок. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард полагает, что торговая напряженность сохранится, но ФРС смогла обеспечить "мягкую посадку" для американской экономики в текущем году.

Нефть продолжает отыгрывать снижение геополитических рисков. Внимание рынка переключается на чисто экономические ожидания. В частности, МЭА ожидает, что в 2020 году прирост потребления в Индии превысит прирост данного показателя в Китае. МЭА также рекомендует Индии нарастить резервы нефти, чтобы обеспечить свою энергетическую безопасность на фоне рисков поставок из Персидского залива.

В целом, в пятницу на рынки может вернуться режим торговли без идей. Впрочем, скоро в США стартует период отчетности за IV квартал, и на ближайшие 2-4 недели он будет занимать основное внимание инвесторов, считает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-3%), акции ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-2,2%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-2,2%).

Подорожали бумаги ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+6%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+5,1%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (+4,7%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+3,3%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+2,9%), GDR En+ (MOEX: ENPL) (+1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 8,329 млрд рублей (из них 0,932 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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