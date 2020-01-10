Изменения рубля к доллару и евро в пятницу днем незначительные на фоне стабилизации ситуации на Ближнем Востоке

Москва. 10 января. Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" в пятницу днем незначительные; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне снижения напряженности между США и Ираном, а также ожиданий скорого подписания документов в рамках первой фазы торговой сделки США-Китай.

Курс доллара США составил 61,32 руб./$1 в 15:00 МСК, что всего на 2,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 68,0175 руб./EUR1, подешевев на 1,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла всего на 0,8 копейки - до 64,33 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 11-13 января на 2,92 копейки, до 61,2632 руб./$1, и снизил курс евро на 1,05 копейки, до 68,045 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует незначительные изменения в основных валютных парах к середине торгов 10 января, ожидая новых драйверов после заметного укрепления в среду, произошедшего благодаря улучшению настроений на мировых рынках капитала после заявлений президента США Дональда Трампа в отношении Ирана. Президент США констатировал, что в результате осуществленных Ираном в ночь на среду ракетных ударов американцы не пострадали: "У нас нет пострадавших. Все наши солдаты - в безопасности, а военным базам причинен лишь минимальный ущерб". "Как кажется, Иран отступил, что является хорошим обстоятельством для всех вовлеченных сторон и очень хорошей вещью для мира", - сказал Трамп в ходе заявления о планах разрешения иранского кризиса.

На этом фоне глобальные инвесторы переключили свое внимание на торговую сделку между США и Китаем, которая должна быть заключена в середине января. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ отправится в США, где на следующей неделе подпишет первую часть торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Минторговли Китая. По словам представителя ведомства Гао Фэна, Лю Хэ отправится в Вашингтон 13 января и пробудет там до 15 января. Президент США Дональд Трамп 31 декабря написал в Твиттере, что намерен подписать промежуточное торговое соглашение с Китаем 15 января.

В свою очередь цены на нефть также не демонстрируют в пятницу ярко выраженной динамики. В центре внимания нефтяного рынка остается конфликт между США и Ираном, трейдеры оценивают вероятность возникновения перебоев с поставками нефти с Ближнего Востока в результате обострившейся обстановки в регионе. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составила $65,53 за баррель, что на 0,24% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы уменьшились в цене на 0,11%, до $65,37 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,15% - до $59,65 за баррель (к закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $59,56 за баррель, опустившись на 0,08%).

По словам аналитиков Sberbank CIB Юрия Попова и Николая Минко, "рубль стабилизировался после недавнего роста и может подвергнуться давлению на фоне глобального укрепления доллара и повышенного спроса на иностранную валюту в преддверии дивидендных выплат. Сегодня с утра рубль попытался снова двинуться вверх, однако затем отступил. Инвесторы ждут данных по американскому рынку труда, которые могут оказаться достаточно оптимистичными, с учетом того, что другие макроэкономические публикации в последнее время также были позитивными. В этом случае доллар должен подорожать относительно других мировых валют, а пара "евро-доллар" может упасть до $1,107 за евро. При этом российский рубль подвергнется дополнительному давлению на фоне повышенного спроса на доллары в преддверии выплаты дивидендов на сумму $0,8 млрд держателям GDR "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH).

В свою очередь аналитики Нордеа банка отмечают, что "рубль вернулся к уровням, наблюдавшимся в первой половине 2018 года. Оптимизм на глобальных площадках на фоне приближения подписания первой фазы торговой сделки между США и Китаем, которое намечено на 15 января, оказывает поддержку российской валюте. Обострение отношений между США и Ираном в начале января в очередной раз подтвердило, что рубль существенно больше зависит от "аппетита к риску" на глобальных площадках, чем от динамики нефтяных котировок. Реакция рубля на кратковременный рост цен на нефть до отметки $70 за баррель была не такой значительной, как на деэскалацию конфликта после заявлений Трампа 8 января".

"Ключевым событием пятницы для российского валютного рынка, как и для прочих глобальных площадок, станет публикация данных по американскому рынку труда в 16:30 МСК. Если наши ожидания сильных данных оправдаются, рубль может умеренно ослабеть в паре с долларом, укрепившись при этом в паре с евро, что отразит динамику пары "евро-доллар" на Forex. На горизонте первого квартала прослеживается ряд внутренних факторов, способных оказать поддержку российской валюте, способствуя ее дальнейшему укреплению. Сезонно первый квартал, как правило, оказывается успешным для рубля. Кроме того, Минфин анонсировал амбициозный план заимствований на рынке ОФЗ в первом квартале. Фактически министерство планирует вернуться к объемам размещений бумаг со сроком обращения более пяти лет, сопоставимым с объемами, наблюдавшимися в I-II кварталах 2019 года и в 2017 году. При таких объемах размещений операции нерезидентов на рынке ОФЗ оказывали рублю поддержку. Аналогичная картина может наблюдаться и сейчас", - считают эксперты Нордеа банка.

"Рубль продолжает удивлять своей устойчивостью и попытками укрепиться. Впрочем, если смотреть на вещи объективно, то иного варианта не предполагается. Еще пять лет назад внешний долг РФ был на 30-40% больше международных резервов, а с лета 2019 года долг стал отрицательным. Бюджет РФ исполняется с профицитом, а сальдо платежного баланса длительное время остается положительным. Расчетная цена нефти в бюджете существенно ниже среднегодовой. Даже при расчетном курсе доллара, который выше текущего биржевого, бюджетный баррель нефти дешевле рыночного. На рынке сохраняется убежденность, что Минфин заинтересован в слабом рубле, но реальное ослабление российской валюты может наступить лишь после того, как ЦБ РФ прекратит цикл смягчения или даже включит печатный станок. Впрочем, также остается фактор непредсказуемых американских рестрикций. В остальном потенциал укрепления российской валюты все еще сохраняется", - полагает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

Ставки на рынке рублевых межбанковских кредитов (МБК) выросли в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем всего на 1 базисный пункт (б.п.), за исключением ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая снизилась за день на 3 б.п. - до 6,36% годовых. При этом ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок выросла на 1 б.п., составив 6,43% годовых. В свою очередь ставки на срок 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев подросли до 6,41%, 6,43% и 6,48% годовых, соответственно.