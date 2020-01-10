Цены евробондов РФ по итогам двух недель снизились на фоне роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке

Москва. 10 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам двух недель (с 30 декабря по 10 января) умеренно снизились на фоне роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате атаки американских военных сил в аэропорту Багдада. При этом снижение напряженности после заявлений президента США Дональда Трампа в отношении Ирана приостановило ценовое падение рисковых активов.

Вместе с тем американские казначейские обязательства (US Treasuries), демонстрировавшие ценовой рост в начале года на волне эскалации конфликта, развернулись вниз в конце первой декады января на фоне снижения спроса инвесторов на "защитные активы". В результате суверенные спреды к доходности базовых активов за двухнедельный период немного расширились, за исключением спреда для еврооблигаций РФ с погашением в 2030 году.

Рынок российских еврооблигаций закрывал 2019 год на рекордно высоких ценовых уровнях, при этом активность торгов в последние дни года была крайне низкой из-за рождественских и новогодних каникул у многих крупных игроков рынка. В целом прошлый год для инвесторов выдался весьма удачным, последний раз такие высокие темпы роста наблюдались в период восстановления после кризиса 2008 года. Но с другой стороны, после такого активного ралли дальше расти рынку очень сложно.

Дестабилизацию ситуации на мировых рынках капитала в начале 2020 года вызвали сообщения о том, что 3 января в результате атаки американских военных сил в аэропорту Багдада погиб влиятельный иранский генерал Касем Сулеймани. Пентагон сообщил, что атака, при которой погиб Сулеймани, являвшийся командующим подразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей Исламской революции, была одобрена президентом США Дональдом Трампом.

Возросшие опасения ответных шагов со стороны Ирана (Верховный лидер страны аятолла Хаменеи пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения), что в свою очередь могло бы привести к масштабному конфликту на Ближнем Востоке, в который могли быть втянуты и другие страны, вызвали падение мировых фондовых рынков и всех рисковых активов, и одновременно активизировали спрос инвесторов на защитные активы, какими традиционно выступают US Treasuries.

В середине недели мировые рынки получили новую порцию новостей с Ближнего Востока. Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил в ночь на среду, что по американским военным базам в Ираке были нанесены ракетные удары. Акция была осуществлена в ответ на гибель 3 января генерала Касема Сулеймани. Помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман подтвердил данную информацию. Он отметил, что "Иран осуществил пуск более 10 баллистических ракет по военным базам США и коалиции в Ираке". Удары, по его словам, были нанесены по базам в Аль-Асаде и Эрбиле, где размещен персонал ВВС США и коалиции.

Вместе с тем ситуация на мировых рынках стабилизировалась в среду вечером благодаря относительно спокойным комментариям президента США Трампа относительно конфликта с Ираном. "Как кажется, Иран отступил, что является хорошим обстоятельством для всех вовлеченных (в ситуацию - ИФ) сторон и очень хорошей вещью для мира", - сказал Трамп в среду в Белом доме в ходе заявления о планах разрешения иранского кризиса. Президент США также отметил, что его администрация одновременно продолжит изучать варианты ответных действий после проведенного Ираном обстрела баз в Ираке, на которых находятся американские военные. Трамп также заявил, что Вашингтон готов вести дело к миру со всеми, кто этого желает.

Снижение напряженности в отношениях между США и Ираном негативно сказалось на динамике US Treasuries из-за снижения спроса на "защитные активы", а также на нефтяных ценах, которые за день потеряли более 4%. На этом фоне укрепился рубль, а также выросли в цене российские акции (фондовый индекс МосБиржи в очередной раз обновил исторический максимум), а также облигации, как рублевые, так и валютные. То есть российские бумаги в целом следовали в фарватере восстановления спроса глобальных инвесторов на рисковые активы.

В последний день недели колебания котировок отечественных евробондов проходили в рамках бокового диапазона в отсутствие геополитических новостей, а также сильных движений в базовых активах - US Treasuries, которые практически никак не отреагировали на публикацию ежемесячных данных по американскому рынку труда. Согласно данным Минтруда США, безработица в стране в декабре 2019 года осталась на минимальном уровне с декабря 1969 года - 3,5%. При этом число рабочих мест в экономике страны увеличилось на 145 тыс. человек. Аналитики в среднем не ожидали изменения уровня безработицы и прогнозировали повышение числа рабочих мест на 165 тыс.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам двух недель (с 30 декабря по 10 января) снизилась на 0,1% и составила 114,04% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 2 базисных пункта и 10 января составил 95 базисных пунктов).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подешевели за две недели на 1,52% (их доходность выросла на 11 пунктов - до 3,75% годовых), с погашением в 2042 году - на 1,48% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 14 пунктов и составил 168 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 1% (их доходность выросла на 6,5 базисного пункта и составила 3,805% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году потерял в цене за две недели 0,05%, подешевев до 109,34% от номинала (его доходность практически не изменилась и составила 2,85% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 0,07%, до 111,81% от номинала (их доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 2,72% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,1%, до 109,12% от номинала (их спред к US Treasuries расширился на 2 пункта и составил 68 базисных пунктов).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе могут продолжить снижение в рамках коррекции на фоне прогнозируемого ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, ситуация на глобальных рынках может ухудшиться под давлением игроков, которые пожелают зафиксировать прибыль по факту официального подписания первой фазы торговой сделки между США и Китаем, которое ожидается 15 января. Кроме того, на повестке дня останутся новости относительно ситуации на Ближнем Востоке, где после заявлений президента США Трампа в отношении Ирана она локально стабилизировалась, но в любой момент может вновь произойти эскалация конфликта.