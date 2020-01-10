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10 января 2020 года 10:09

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 10 января. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американский фондовый рынок вырос по итогам торгов в четверг, при этом все три основных индекса достигли новых рекордных значений на фоне прогресса в заключении торговой сделки между США и Китаем, а также признаков ослабления напряженности на Ближнем Востоке. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ отправится в США, где на следующей неделе подпишет первую часть торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Минторговли Китая. По словам представителя ведомства Гао Фэна, Лю Хэ отправится в Вашингтон 13 января и пробудет там до 15 января. Гао Фэн отметил, что стороны поддерживают тесные контакты, других деталей он не привел. Президент США Дональд Трамп 31 декабря написал в Твиттере, что намерен подписать промежуточное торговое соглашение с Китаем 15 января.

Кроме того, улучшению настроений на рынке способствовали комментарии Трампа относительно проведенного Ираном обстрела баз в Ираке, на которых находятся американские военные. Президент США констатировал, что в результате осуществленных Ираном в ночь на среду ракетных ударов американцы не пострадали: "У нас нет пострадавших. Все наши солдаты - в безопасности, а военным базам причинен лишь минимальный ущерб". "Как кажется, Иран отступил, что является хорошим обстоятельством для всех вовлеченных (в ситуацию - ИФ) сторон и очень хорошей вещью для мира", - сказал Трамп в ходе заявления о планах разрешения иранского кризиса.

Вместе с тем фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах в пятницу. В центре внимания трейдеров ситуация на Ближнем Востоке, а также новости о готовящемся подписании промежуточного торгового соглашения между США и Китаем. Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%, китайский Shanghai Composite снижается на 0,2%, южнокорейский KOSPI потерял 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,8%.

Президент США Дональд Трамп ранее на этой неделе заявил о необходимости выработать новое соглашение с Ираном, которое "сделает мир более безопасным". Его заявления несколько успокоили трейдеров, опасавшихся разгорания войны между США и Ираном. В четверг Трамп объявил, что американские санкции против Тегерана, анонсированные после ракетного удара Ирана по иракским базам, уже действуют, но он не уточнил, в чем будут заключаться ограничительные меры.

В свою очередь цены на нефть опускаются в пятницу и могут завершить неделю снижением впервые с ноября. В центре внимания рынка остается конфликт между США и Ираном, трейдеры оценивают вероятность возникновения перебоев с поставками нефти с Ближнего Востока в результате обострившейся обстановки в регионе. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск составила $65,31 за баррель, что на 0,09% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы уменьшились в цене на 0,11%, до $65,37 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,13% - до $59,48 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $59,56 за баррель, опустившись на 0,08%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла по сравнению с торговыми днями в праздничный период, но осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 4,959 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,52 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 9 января снизился на 0,27% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,81 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,24%, опустившись до 658,17 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-01" (-2,5%), "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-1,28%) и "Газпром БО-22" (-1,22%), а в лидерах роста - облигации "МТС-001P-10" (+0,99%), "Транснефть-001P-08" (+0,5%) и "Магнит-003Р-03" (+0,34%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Обувь России" (входит в группу компаний "Обувь России") 6 января завершила начатое 11 декабря 2019 года размещение 5-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Размещение 1 млн бондов номиналом 1 тыс. рублей за штуку проходило по открытой подписке. Купоны по бондам будут выплачиваться ежемесячно. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: каждый квартал начиная с 33-го купона будет выплачиваться по 10% от номинальной стоимости.

ООО "ВсеИнструменты.ру" полностью разместило 3-летние облигации серии БО-02 объемом 500 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 25 декабря. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 11,5% годовых. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны квартальные.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) определило ставку 15-16-го купонов облигаций 24-й серии в размере 5% годовых. "ФСК ЕЭС" разместила облигации 24-й серии объемом 10 млрд рублей в январе 2013 года. Срок обращения облигаций - 15 лет. Ставка 1-14-го купонов установлена в размере 8% годовых. Бумаги имеют полугодовые купоны. По выпуску предстоит оферта с исполнением 24 января.

ПАО "Мечел" (MOEX: MTLR) установило ставку 43-го купона облигаций 4-й серии в размере 9,375% годовых. Выпуск объемом 5 млрд рублей, размещенный в июле 2009 года, был реструктуризирован. Согласно новой эмиссионной документации, облигациям 4-й серии был продлен срок обращения на 5 лет (с увеличением числа купонов с 28 до 48), введена амортизация, а также введен новый расчет при определении ставки купона. Банк России зарегистрировал изменения в решение о выпуске в июле 2016 года. Ставка текущего 42-го купона - 9,75% годовых. Дата погашения займа - 15 июля 2021 года.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 12-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 12,5% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно. Ставка 1-го купона установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитываются по формуле. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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