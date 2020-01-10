Нельзя исключать возможности краткосрочного коррекционного снижения на рынке акций - Промсвязьбанк

Все тренды на графике индекса Мосбиржи сейчас направлены вверх, что говорит о возможности продолжения восходящей динамики, однако рынок выглядит несколько перекупленным и нельзя исключать возможности краткосрочного коррекционного снижения, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Российский фондовый рынок в пятницу продолжил восходящую динамику и смог установить новый исторический максимум, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Этому способствовала стабильная ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent после коррекционного снижения консолидируется выше 65 долларов за баррель. Основным же поводом к покупкам стала динамика внешних фондовых площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,4%, а в США после первого часа торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,1% и 0,2% соответственно.

"Начало года для российского фондового рынка выдалось достаточно позитивным - в рамках первой декады января индекс Мосбиржи прибавил в пределах 3%, установив в пятницу новый исторический максимум в районе 3131 пункта. Отметим, что все тренды на графике индекса сейчас направлены вверх, что говорит о возможности продолжения восходящей динамики. Однако рынок выглядит несколько перекупленным и нельзя исключать возможности краткосрочного коррекционного снижения, вызванного фиксацией частью игроков прибыли по спекулятивным длинным позициям. При этом основными поддержками для индекса Мосбиржи в текущий момент выступают восходящий тренд, берущий начало от минимумов октября прошлого года, и уровень 3000 пунктов, что создает двойную поддержку для рынка", - указывает Богдан Зварич.