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Главная / Мнения аналитиков / USD/RUB может продолжить движение вниз - Промсвязьбанк
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10 января 2020 года 18:40
USD/RUB может продолжить движение вниз - Промсвязьбанк
Российская валюта несколько переоценена, а более адекватными для пары USD/RUB выступает диапазон 64,5-65, но, с технической точки зрения, доллар "смотрит" вниз, что говорит в пользу возможности продолжения движения вниз, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. Рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро отступили на 0,3%, торгуясь в районе 61,1 и 67,9 рубля соответственно. Российская валюта, как и индекс Мосбиржи, начала год с позитивной динамики. Поддержку рублю оказали сохранение спроса на риск, а также стабильно высокая цена на нефть, которая в начале года держится выше 65 долларов за баррель. "Укрепление национальной валюты привело к тому, что пара USD/RUB вышла из консолидации в районе 62 рублей, в которой провела конец прошлого года, и отступила к 61 рублю, что соответствует минимумам с мая 2018 года. Отметим, что российская валюта несколько переоценена, а более адекватными для пары USD/RUB выступает диапазон 64,5-65 рублей. Несмотря на это, с технической точки зрения, доллар "смотрит" вниз - все тренды, как краткосрочные, так и среднесрочные, направлены вниз, что говорит в пользу возможности продолжения движения вниз. Ближайшей же поддержкой для американской валюты выступает уровень 60,7 рубля, ближайшим сопротивлением - отметка 62 рубля", - пишет Б. Зварич.
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10 января 2020 года 19:51
Москва. 10 января. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль, большую часть дня находившийся в "боковом" диапазоне, вечером в пятницу возобновил укрепление на фоне сохраняющегося спроса глобальных инвесторов на рисковые активы после снижения геополитической напряженности на Ближнем Востоке. читать дальше
.10 января 2020 года 19:34
Москва. 10 января. Рынок акций РФ в пятницу вырос и завершил неделю на подъеме вслед за мировыми фондовыми площадками на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке, индекс МосБиржи в очередной раз обновил исторический максимум и закрепился выше 3120 пунктов, несмотря на просевшую нефть, укрепление рубля и слабую статистику Минтруда США за декабрь. читать дальше
.10 января 2020 года 19:10
Цены евробондов РФ по итогам двух недель снизились на фоне роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке
Москва. 10 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам двух недель (с 30 декабря по 10 января) умеренно снизились на фоне роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате атаки американских военных сил в аэропорту Багдада. При этом снижение напряженности после заявлений президента США Дональда Трампа в отношении Ирана приостановило ценовое падение рисковых активов. читать дальше
.10 января 2020 года 19:07
Все тренды на графике индекса Мосбиржи сейчас направлены вверх, что говорит о возможности продолжения восходящей динамики, однако рынок выглядит несколько перекупленным и нельзя исключать возможности краткосрочного коррекционного снижения, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Российский... читать дальше
.10 января 2020 года 17:29
Имеет смысл сохранять “длинные” позиции по акциям Polymetal, считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Акции Polymetal, с технической точки зрения, в конце недели восстанавливаются после весомого падения в предыдущие сессии. ADX дневного графика при этом говорит о возможной смене... читать дальше
.10 января 2020 года 16:47
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций американской корпорации Carnival Corporation - крупнейшего по количеству пассажиров круизного оператора с рыночной капитализацией порядка $35 млрд. Бумагам присвоена рекомендация "покупать", целевая... читать дальше
.10 января 2020 года 15:59
Ситуация на рынке акций близка к эйфории, в лидерах роста находятся нефтяные акции, сообщается в комментарии "БКС Премьер". "Российский рынок акций продолжает ставить рекорды, покупка идет "широким фронтом" как иностранными, так и российскими фондами, но доминируют западные деньги. В начале года... читать дальше
.10 января 2020 года 15:38
Изменения рубля к доллару и евро в пятницу днем незначительные на фоне стабилизации ситуации на Ближнем Востоке
Москва. 10 января. Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" в пятницу днем незначительные; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне снижения напряженности между США и Ираном, а также ожиданий скорого подписания документов в рамках первой фазы торговой сделки США-Китай. читать дальше
.10 января 2020 года 15:29
Рубль чувствует себя довольно уверенно, поддержка 61,5 за доллар была пробита, и сейчас это опять уровень сопротивления. "Локально актуален диапазон 60-62, но в этом году ожидаем, что он сместится в район 60-65 за доллар", - указывает инвестиционный консультант ГК "ФИНАМ" Александр Лобанов. читать дальше
.10 января 2020 года 14:55
Российский рынок акций остается в русле устойчивой восходящей тенденции, отражая высокий спрос на глобальные рисковые активы, говорится в комментарии "БКС Брокер". "Несмотря на то что ситуация на мировых рынках после нашего открытия претерпела некоторое ухудшение, в основном за счет снижения... читать дальше
.10 января 2020 года 14:52
БКС Глобал Маркетс добавил ЛУКОЙЛ и Детский мир в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее МТС и Норникель
(добавлен текст после 2-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" добавил акции "ЛУКОЙЛа" и "Детского мира" в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее бумаги "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) и "Норильского никеля" (MOEX: GMKN), сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка... читать дальше
.10 января 2020 года 14:38
БКС Глобал Маркетс добавил ЛУКОЙЛ и Детский мир в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее МТС и Норникель
БКС Глобал Маркетс" добавил акции "ЛУКОЙЛа" и "Детского мира" в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее бумаги "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) и "Норильского никеля" (MOEX: GMKN), сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова. Таким... читать дальше
.10 января 2020 года 14:18
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пятницы в очередной раз обновили максимумы, но повышение нельзя было назвать уверенным. На рынке сохраняются риски фиксации прибыли при появлении негативных сигналов, но пока коррекционный сценарий по-прежнему откладывается, отмечает в своем... читать дальше
.10 января 2020 года 13:45
Аналитики УК "Альфа-Капитал" считают базовым сценарием уровень в 65 долларов за баррель Brent, сообщается в обзоре. "Если статистика по запасам нефти в хранилищах США приводит рынок в движение, то данные по снижению буровой активности часто игнорируются. Добыча и активность бурения тесно... читать дальше
.10 января 2020 года 12:59
(добавлен текст после 3-го абзаца и таблица) Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила рекомендацию для привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре ИК. Прогнозная стоимость этих бумаг оставлена без изменения и составляет... читать дальше
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