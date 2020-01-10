USD/RUB может продолжить движение вниз - Промсвязьбанк

Российская валюта несколько переоценена, а более адекватными для пары USD/RUB выступает диапазон 64,5-65, но, с технической точки зрения, доллар "смотрит" вниз, что говорит в пользу возможности продолжения движения вниз, сообщается в комментарии Промсвязьбанка.

Рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро отступили на 0,3%, торгуясь в районе 61,1 и 67,9 рубля соответственно.

Российская валюта, как и индекс Мосбиржи, начала год с позитивной динамики. Поддержку рублю оказали сохранение спроса на риск, а также стабильно высокая цена на нефть, которая в начале года держится выше 65 долларов за баррель.

"Укрепление национальной валюты привело к тому, что пара USD/RUB вышла из консолидации в районе 62 рублей, в которой провела конец прошлого года, и отступила к 61 рублю, что соответствует минимумам с мая 2018 года. Отметим, что российская валюта несколько переоценена, а более адекватными для пары USD/RUB выступает диапазон 64,5-65 рублей. Несмотря на это, с технической точки зрения, доллар "смотрит" вниз - все тренды, как краткосрочные, так и среднесрочные, направлены вниз, что говорит в пользу возможности продолжения движения вниз. Ближайшей же поддержкой для американской валюты выступает уровень 60,7 рубля, ближайшим сопротивлением - отметка 62 рубля", - пишет Б. Зварич.