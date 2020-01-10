Локально для рубля актуален диапазон 60-62 за доллар - ГК "ФИНАМ"

Рубль чувствует себя довольно уверенно, поддержка 61,5 за доллар была пробита, и сейчас это опять уровень сопротивления. "Локально актуален диапазон 60-62, но в этом году ожидаем, что он сместится в район 60-65 за доллар", - указывает инвестиционный консультант ГК "ФИНАМ" Александр Лобанов.