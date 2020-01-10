БКС Глобал Маркетс добавил ЛУКОЙЛ и Детский мир в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее МТС и Норникель

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"БКС Глобал Маркетс" добавил акции "ЛУКОЙЛа" и "Детского мира" в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее бумаги "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) и "Норильского никеля" (MOEX: GMKN), сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова.

Таким образом, в дивидендной корзине "Топ-5 акций компаний РФ" от "БКС Глобал Маркетс" в настоящее время находятся Globaltrans, "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), "Юнипро" (MOEX: UPRO), "Татнефть" (MOEX: TATN) (привилегированные акции) и "Детский мир" (MOEX: DSKY).

"В соответствии с новой дивидендной политикой, "ЛУКОЙЛ" намерен выплачивать акционерам 100% свободного денежного потока в форме дивидендов с учетом выкупов. Мы пока не ожидаем выкупов в 2020 году и прогнозируем очень высокие дивиденды в первом полугодии 2020 года в свете растущей операционной прибыли компании. Вместе с тем менеджмент также имеет возможность произвести выкуп в зависимости от рыночной конъюнктуры, однако, на наш взгляд, риск уменьшения дивидендов компенсируется соответствующим потенциалом роста котировок", - говорится в отчете "БКС Глобал Маркетс".

В то же время "Детский мир", как отмечается в обзоре, продолжает демонтировать одни из самых высоких темпов роста в секторе и предлагает щедрые дивиденды.

По оценкам эксперта, ожидаемая дивидендная доходность на 12 месяцев акций "ЛУКОЙЛа" составляет порядка 12,2%, "Детского мира" - около 10,8%.