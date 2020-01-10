Российский рынок акций остается в русле устойчивой восходящей тенденции - БКС

Российский рынок акций остается в русле устойчивой восходящей тенденции, отражая высокий спрос на глобальные рисковые активы, говорится в комментарии "БКС Брокер".

"Несмотря на то что ситуация на мировых рынках после нашего открытия претерпела некоторое ухудшение, в основном за счет снижения нефти, продажи на российском рынке быстро иссякли и активный рост возобновился. В результате индекс Мосбиржи вновь переписал историческую вершину, а индекс РТС семилетнюю", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.

"Российский рынок акций остается в русле устойчивой восходящей тенденции, отражая высокий спрос на глобальные рисковые активы. Несмотря на локальную фиксацию прибыли, вызывающую кратковременные небольшие "проливы", пока нет признаков начала более глубокой и продолжительной нисходящей коррекции. О серьезности настроя на продолжение роста говорит тот факт, что, несмотря на нисходящую динамику нефти, наблюдающуюся в последние дни, даже акции российских нефтегазовых компаний слабо реагируют на этот негатив, в большинстве своем демонстрируя восходящую динамику", - пишет Д. Бабин.