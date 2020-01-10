БКС Глобал Маркетс добавил ЛУКОЙЛ и Детский мир в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее МТС и Норникель

"БКС Глобал Маркетс" добавил акции "ЛУКОЙЛа" и "Детского мира" в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее бумаги "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) и "Норильского никеля" (MOEX: GMKN), сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова.

Таким образом, в дивидендной корзине "Топ-5 акций компаний РФ" от "БКС Глобал Маркетс" в настоящее время находятся Globaltrans, "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), "Юнипро" (MOEX: UPRO), "Татнефть" (MOEX: TATN) (привилегированные акции) и "Детский мир" (MOEX: DSKY).