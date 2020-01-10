.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Узкие спреды российских бумаг практически не предполагают потенциала для дальнейшего сужения - Уралсиб
.
10 января 2020 года 11:50
Узкие спреды российских бумаг практически не предполагают потенциала для дальнейшего сужения - Уралсиб
Аналитики Уралсиба считают, что в целом узкие спреды российских бумаг практически не предполагают потенциала для дальнейшего сужения, говорится в обзоре. Суверенные евробонды не отреагировали на повышение доходности UST10. После завершения праздников российские суверенные евробонды в четверг показали достаточно вялую динамику. Рост доходности UST10 в последние дни c 1,80% до 1,90% вчера вечером был скомпенсирован небольшим сокращением спредов евробондов на фоне возвращения спроса на рисковые активы. Вчера среднесрочные выпуски прибавили около 0,1 п.п. от номинала, и только RUSSIA’47 (YTM 4,8%) подешевел на 0,3 п.п., а евробонды других развивающихся стран торговались разнонаправленно. "При этом в целом узкие спреды российских бумаг, на наш взгляд, практически не предполагают потенциала для дальнейшего сужения. В то же время мы по-прежнему ожидаем, что в среднесрочной перспективе на глобальных рынках будет сохраняться спрос на рисковые активы и существуют риски повышения доходности UST10", - пишут аналитики Уралсиба.
.
10 января 2020 года 19:51
Москва. 10 января. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль, большую часть дня находившийся в "боковом" диапазоне, вечером в пятницу возобновил укрепление на фоне сохраняющегося спроса глобальных инвесторов на рисковые активы после снижения геополитической напряженности на Ближнем Востоке. читать дальше
.10 января 2020 года 19:34
Москва. 10 января. Рынок акций РФ в пятницу вырос и завершил неделю на подъеме вслед за мировыми фондовыми площадками на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке, индекс МосБиржи в очередной раз обновил исторический максимум и закрепился выше 3120 пунктов, несмотря на просевшую нефть, укрепление рубля и слабую статистику Минтруда США за декабрь. читать дальше
.10 января 2020 года 19:10
Цены евробондов РФ по итогам двух недель снизились на фоне роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке
Москва. 10 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам двух недель (с 30 декабря по 10 января) умеренно снизились на фоне роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате атаки американских военных сил в аэропорту Багдада. При этом снижение напряженности после заявлений президента США Дональда Трампа в отношении Ирана приостановило ценовое падение рисковых активов. читать дальше
.10 января 2020 года 19:07
Все тренды на графике индекса Мосбиржи сейчас направлены вверх, что говорит о возможности продолжения восходящей динамики, однако рынок выглядит несколько перекупленным и нельзя исключать возможности краткосрочного коррекционного снижения, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Российский... читать дальше
.10 января 2020 года 18:40
Российская валюта несколько переоценена, а более адекватными для пары USD/RUB выступает диапазон 64,5-65, но, с технической точки зрения, доллар "смотрит" вниз, что говорит в пользу возможности продолжения движения вниз, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. Рубль укрепился по отношению к... читать дальше
.10 января 2020 года 17:29
Имеет смысл сохранять “длинные” позиции по акциям Polymetal, считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Акции Polymetal, с технической точки зрения, в конце недели восстанавливаются после весомого падения в предыдущие сессии. ADX дневного графика при этом говорит о возможной смене... читать дальше
.10 января 2020 года 16:47
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций американской корпорации Carnival Corporation - крупнейшего по количеству пассажиров круизного оператора с рыночной капитализацией порядка $35 млрд. Бумагам присвоена рекомендация "покупать", целевая... читать дальше
.10 января 2020 года 15:59
Ситуация на рынке акций близка к эйфории, в лидерах роста находятся нефтяные акции, сообщается в комментарии "БКС Премьер". "Российский рынок акций продолжает ставить рекорды, покупка идет "широким фронтом" как иностранными, так и российскими фондами, но доминируют западные деньги. В начале года... читать дальше
.10 января 2020 года 15:38
Изменения рубля к доллару и евро в пятницу днем незначительные на фоне стабилизации ситуации на Ближнем Востоке
Москва. 10 января. Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" в пятницу днем незначительные; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне снижения напряженности между США и Ираном, а также ожиданий скорого подписания документов в рамках первой фазы торговой сделки США-Китай. читать дальше
.10 января 2020 года 15:29
Рубль чувствует себя довольно уверенно, поддержка 61,5 за доллар была пробита, и сейчас это опять уровень сопротивления. "Локально актуален диапазон 60-62, но в этом году ожидаем, что он сместится в район 60-65 за доллар", - указывает инвестиционный консультант ГК "ФИНАМ" Александр Лобанов. читать дальше
.10 января 2020 года 14:55
Российский рынок акций остается в русле устойчивой восходящей тенденции, отражая высокий спрос на глобальные рисковые активы, говорится в комментарии "БКС Брокер". "Несмотря на то что ситуация на мировых рынках после нашего открытия претерпела некоторое ухудшение, в основном за счет снижения... читать дальше
.10 января 2020 года 14:52
БКС Глобал Маркетс добавил ЛУКОЙЛ и Детский мир в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее МТС и Норникель
(добавлен текст после 2-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" добавил акции "ЛУКОЙЛа" и "Детского мира" в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее бумаги "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) и "Норильского никеля" (MOEX: GMKN), сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка... читать дальше
.10 января 2020 года 14:38
БКС Глобал Маркетс добавил ЛУКОЙЛ и Детский мир в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее МТС и Норникель
БКС Глобал Маркетс" добавил акции "ЛУКОЙЛа" и "Детского мира" в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее бумаги "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) и "Норильского никеля" (MOEX: GMKN), сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова. Таким... читать дальше
.10 января 2020 года 14:18
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пятницы в очередной раз обновили максимумы, но повышение нельзя было назвать уверенным. На рынке сохраняются риски фиксации прибыли при появлении негативных сигналов, но пока коррекционный сценарий по-прежнему откладывается, отмечает в своем... читать дальше
.10 января 2020 года 13:45
Аналитики УК "Альфа-Капитал" считают базовым сценарием уровень в 65 долларов за баррель Brent, сообщается в обзоре. "Если статистика по запасам нефти в хранилищах США приводит рынок в движение, то данные по снижению буровой активности часто игнорируются. Добыча и активность бурения тесно... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.