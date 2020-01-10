Данные по рынку труда США могут умеренно ослабить рубль в паре с долларом, но оказать поддержку в паре с евро - "Нордеа банк"

Данные по рынку труда в США могут умеренно ослабить рубль в паре с долларом, но оказать ему поддержку в паре с евро, сообщается в обзоре "Нордеа банка".

Рубль вернулся к уровням, наблюдавшимся в первой половине 2018 года. Оптимизм на глобальных площадках на фоне приближения подписания первой фазы торговой сделки между США и Китаем, которое намечено на 15 января, оказывает поддержку российской валюте, констатируют аналитики "Нордеа банка". Обострение отношений между США и Ираном в начале января в очередной раз подтвердило, что рубль существенно больше зависит от "аппетита" к риску на глобальных площадках, чем от динамики нефтяных котировок. Реакция рубля на кратковременный рост цен на нефть до отметки 70 долл./барр. была не такой значительной (укрепление на 0,8% в паре с долларом), как на деэскалацию конфликта после заявлений Трампа 8 января (укрепление на 1,5%).

"Ключевым событием пятницы для российского валютного рынка, как и для прочих глобальных площадок, станет публикация данных по американскому рынку труда (в 16:30 мск). Если наши ожидания сильных данных оправдаются, рубль может умеренно ослабеть в паре с долларом, укрепившись при этом в паре с евро, что отразит динамику пары EUR/USD. На горизонте первого квартала мы видим внутренние факторы, способные оказать поддержку российской валюте, способствуя её дальнейшему укреплению. Сезонно первый квартал, как правило, оказывается успешным для рубля. Кроме того, Минфин анонсировал амбициозный план заимствований на рынке ОФЗ в первом квартале. Фактически министерство планирует вернуться к объемам размещений бумаг со сроком обращения более пяти лет, сопоставимым с объемами, наблюдавшимися в 1-2 кварталах 2019 года и в 2017 году. При таких объемах размещений операции нерезидентов на рынке ОФЗ оказывали рублю поддержку. Аналогичная картина может наблюдаться и сейчас", - отмечают специалисты банка.