Текущий расклад сил на рынке ОФЗ все еще выглядит привлекательно - Росбанк

Текущий расклад сил на рынке ОФЗ все еще выглядит привлекательно, говорится в комментарии Росбанка.

"В частности, умы инвесторов продолжает подогревать идея дальнейшего провала инфляции и очередного снижения ключевой ставки ЦБ по итогам 1к'20. Главная интрига - кто захочет купить 1,74 трлн руб. новых заимствований (на нетто-основе), если интерес нерезидентов будет более сдержанным. Напомним, что за январь-ноябрь 2019-го года вложения иностранных участников рынка прибавили 1,06 трлн руб., обеспечив 76% прироста всего рынка ОФЗ за период (с корректировкой на размещенную по закрытой подписке серию 26231)", - отмечают аналитики банка.