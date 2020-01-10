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10 января 2020 года 09:40

Индексы США достигли новых рекордов

Американский фондовый рынок вырос по итогам торгов в четверг. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах в пятницу. Цены на нефть опускаются в пятницу.

Американский фондовый рынок вырос по итогам торгов в четверг, при этом все три основных индекса достигли новых рекордных значений на фоне прогресса в заключении торговой сделки между США и Китаем, а также признаков ослабления напряженности на Ближнем Востоке.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ отправится в США, где на следующей неделе подпишет первую часть торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Минторговли Китая.

По словам представителя ведомства Гао Фэна, Лю Хэ отправится в Вашингтон 13 января и пробудет там до 15 января. Гао Фэн отметил, что стороны поддерживают тесные контакты, других деталей он не привел.

Президент США Дональд Трамп 31 декабря написал в Твиттере, что намерен подписать промежуточное торговое соглашение с Китаем 15 января.

Прогресс в торговых переговорах с Китаем позволил, по крайней мере, на данный момент, отодвинуть на второй план угрозу конфликта между Вашингтоном и Тегераном, пишет MarketWatch.

Кроме того, улучшению настроений на рынке способствовали комментарии Трампа относительно проведенного Ираном обстрела баз в Ираке, на которых находятся американские военные. Президент США констатировал, что в результате осуществленных Ираном в ночь на среду ракетных ударов американцы не пострадали: "У нас нет пострадавших. Все наши солдаты - в безопасности, а военным базам причинен лишь минимальный ущерб".

"Как кажется, Иран отступил, что является хорошим обстоятельством для всех вовлеченных (в ситуацию - ИФ) сторон и очень хорошей вещью для мира", - сказал Трамп в ходе заявления о планах разрешения иранского кризиса.

В четверг Трамп объявил, что американские санкции против Тегерана, анонсированные после ракетного удара Ирана по иракским базам, уже действуют. "Это уже сделано. Мы усилили их (санкции - ИФ). Они и так были очень суровые, но теперь они усилились значительно", - заявил в Белом доме президент, однако он не пояснил, в чем заключаются новые санкции против Ирана.

Статданные, обнародованные в четверг, указали на снижение числа заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, сократилось по итогам четвертой недели подряд - на 9 тыс., до 214 тыс., минимального уровня за пять недель, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составляло 223 тыс., а не 222 тыс., как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем прогнозировали снижение показателя на 2 тыс. с объявленного ранее уровня, до 220 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Акции Apple Inc. подорожали на 2,1%, достигнув очередного рекорда, на фоне оптимистичных данных о продажах смартфонов iPhone в Китае.

Цена бумаг американской Uber Technologies Inc. выросла на 0,1%. Компания, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, сообщила, что изменила систему вознаграждения водителей в Калифорнии в связи с вступлением в силу закона, который обязывает Uber предоставить водителям статус сотрудников.

Бумаги Bed Bath & Beyond Inc. упали в цене на 19,2%, потеряв почти одну пятую своей стоимости. Владелец американской сети розничных магазинов мебели отчитался о чистом убытке в третьем финансовом квартале в связи со слабыми продажами в праздничный период. Компания также отозвала свой прогноз на 2019 финансовый год и сообщила, что вскоре представит новый стратегический план.

Котировки акций продуктового ритейлера Kohl's Corp. снизились на 6,5%. Компания зафиксировала падение сопоставимых продаж в ноябре-декабре на 0,2% и сообщила, что прибыль по итогам 2019 фингода, который завершится в феврале, как ожидается, будет находиться у нижней границы ранее объявленного диапазона.

Акции Macy's Inc. подешевели на 2,1%. Американская сеть универмагов сообщила, что планирует закрыть около 30 торговых точек, зафиксировав падение сопоставимых продаж в праздничный период с 1 ноября по 31 декабря на 0,6%.

Рыночная стоимость ритейлера J.C. Penney Co. упала на 10,8%. Сопоставимые продажи компании снизились за девять недель праздничного сезона на 7,5%.

Капитализация Procter & Gamble Co. (P&G) повысилась на 1,1%. Крупнейший в мире производитель потребительских товаров в четверг объявил о планах приобретения компании Billie Inc., специализирующейся на производстве средств по уходу за телом для женщин.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в четверг поднялся на 211,81 пункта (0,74%) и составил 28956,90 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 21,65 пункта (0,67%) - до 3274,70 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 74,18 пункта (0,81%) и составил 9203,43 пункта.

Все три индекса обновили максимумы в ходе сессии и на момент закрытия, при этом Dow Jones приблизился к психологически важной отметке в 29000 пунктов.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно на торгах в пятницу.

В центре внимания трейдеров ситуация на Ближнем Востоке, а также новости о готовящемся подписании промежуточного торгового соглашения между США и Китаем.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%, китайский Shanghai Composite снижается на 0,2%, южнокорейский KOSPI потерял 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,8%.

Президент США Дональд Трамп ранее на этой неделе заявил о необходимости выработать новое соглашение с Ираном, которое "сделает мир более безопасным". Его заявления несколько успокоили трейдеров, опасавшихся разгорания войны между США и Ираном.

Палата представителей США большинством голосов приняла резолюцию, ограничивающую военные полномочия Трампа по Ирану. Резолюция, предписывающая президенту прекратить военные действия с Ираном, если только Конгресс не даст на это специального разрешения или США не столкнутся с "неминуемым вооруженным нападением". Принятый документ, однако, является символическим и не имеет силы закона.

В четверг Трамп объявил, что американские санкции против Тегерана, анонсированные после ракетного удара Ирана по иракским базам, уже действуют, но он не уточнил, в чем будут заключаться ограничительные меры.

"Аппетит к риску продолжает улучшаться, поскольку инвесторы сочли, что напряженность в отношениях США и Ирана выглядит не столь тревожной, как предполагалось ранее, сосредоточив свое внимание на предстоящих событиях, включая торговую сделку США-КНР", - отмечает рыночный аналитик IG в Сингапуре Цзиньи Пан, которого цитирует MarketWatch.

Как сообщило министерство коммерции КНР, глава китайской делегации на переговорах с Соединенными Штатами вице-премьер Лю Хэ подпишет первую часть торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином на будущей неделе. По словам представителя ведомства Гао Фэна, Лю Хэ нанесет визит в Вашингтон 13-15 января. Гао Фэн отметил, что команды переговорщиков двух стран поддерживают постоянный контакт.

О согласовании положений промежуточного торгового соглашения стороны объявили 13 декабря прошлого года. Трамп 31 декабря написал в Твиттере, что намерен подписать документ 15 января. На этой неделе президент США сказал в интервью телеканалу АВС, что первая фаза торгового соглашения с Китаем может быть подписана несколько позднее.

Акции японской сети минимаркетов FamilyMart прибавили в цене 2,8% в преддверии выхода квартального отчета компании. Также подорожали бумаги японского производителя промышленных роботов Robotics maker Fanuc (+2,4%) и Fujifilm (+2,1%).

Цена бумаг японской Fast Retailing снизилась на 2Ю8%. Крупнейший розничный продавец одежды в Азии резко понизил прогнозы выручки и чистой прибыли на текущий фингод, зафиксировав падение чистой прибыли в первом квартале на 3,5% в связи с ухудшением показателей основного бренда компании - Uniqlo - в Южной Корее, Гонконге и Японии.

В Гонконге растут котировки акций интернет-гиганта Tencent (+2%) и производителя компонентов для мобильных устройств Sunny Optical (+1,3%). Вместе с тем дешевеют акции нефтепроизводителей, включая PetroChina - на 3,4% и CNOOC - на 1,3%.

Капитализация южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor увеличилась на 1,8%.

Рыночная стоимость австралийских Oil Search Ltd. и Commonwealth Bank выросла на 2,1% и 1,2% соответственно.

Цены на нефть опускаются в пятницу и могут завершить неделю снижением впервые с ноября.

В центре внимания рынка остается конфликт между США и Ираном, трейдеры оценивают вероятность возникновения перебоев с поставками нефти с Ближнего Востока в результате обострившейся обстановки в регионе.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 мск составляет $65,15 за баррель, что на $0,22 (0,34%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы уменьшились в цене на $0,07 (0,11%), до $65,37 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,2 (0,34%) - до $59,36 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $59,56 за баррель, опустившись на $0,05 (0,08%) по сравнению с предыдущей сессией.

С начала этой недели Brent подешевела примерно на 5%, WTI - почти на 6%.

"Текущий уровень цен на нефть кажется целесообразным, однако, если мы доживем до следующей недели без возникновения проблем с предложением нефти, цены могут пойти вниз", - отмечает аналитик по азиатским рынкам AxiTrader Стивен Иннес.

Президент США Дональд Трамп ранее на этой неделе заявил о необходимости выработать новое соглашение с Ираном, которое "сделает мир более безопасным". Его заявления несколько успокоили трейдеров, опасавшихся разгорания войны между США и Ираном.

"Несмотря на то, что немедленная угроза разгорания войны ослабла, нервозность на нефтяном рынке сохраняется", - отмечают эксперты Eurasia Group Роберт Джонстон и Геннинг Глойштейн.

"Трейдеры по-прежнему ожидают каких-либо инцидентов, которые могут ограничить поставки, или атак на нефтяные объекты, подобных тем, что произошли в прошлом году", - цитирует экспертов MarketWatch.

Палата представителей США большинством голосов приняла резолюцию, ограничивающую военные полномочия президента Дональда Трампа по Ирану. Резолюция, предписывающая президенту прекратить военные действия с Ираном, если только Конгресс не даст на это специального разрешения или США не столкнутся с "неминуемым вооруженным нападением". Принятый документ, однако, является символическим и не имеет силы закона.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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