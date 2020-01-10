Утренние прогнозы: без сильных движений

В пятницу аналитики не ждут сильных движений на рынке акций, возможно возвращение режима торговли без идей.

ИК "Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Динамика рынка акций будет следовать за внешними площадками, ориентир - 3100 пунктов по индексу Мосбиржи".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. Снижение в нефти незначительное, рынки Азии демонстрируют разнонаправленную динамику. В целом, на рынки может вернуться режим торговли без идей. Впрочем, стартует период отчётности за IV квартал и на ближайшие 2-4 недели он будет занимать основное внимание инвесторов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В целом по нашему рынку присутствует очень сильная перекупленность, но она есть и на американском рынке, который, несмотря ни на что, продолжает подъем. Но Штаты продолжают "накачивать" экономику деньгами, которые частично уходят на фондовый рынок, нам же для продолжения роста нужна либо коррекция, либо приток средств нерезидентов. После нашего закрытия американские площадки еще подросли, американские фьючерсы с утра подрастают на треть процента. Это говорит о том, что российский рынок акций откроется ростом примерно на 0,3-0,4%, но сильного подъема из-за нехватки денег мы можем и не увидеть. Во многом росту рынка акций мешает сильный рубль".