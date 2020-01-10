Ориентир - 3100 пунктов по индексу Мосбиржи - ИК "Фридом Финанс"

Динамика рынка акций будет следовать за внешними площадками, ориентир - 3100 пунктов по индексу Мосбиржи, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс".

"В первую неделю торгов сохраняется положительная динамика. Рынок отыгрывает движения сырьевых и фондовых активов за рубежом. Американской и российской экономикам прогнозируют подъем. Всемирный банк ориентируется на рост ВВП на 1,6% в России и на 2% в мире. Мы не ощущаем факторов оттока средств с российского рынка отчасти потому, что официальная реакция на американо-иранский конфликт была сдержанной. В фокусе находится ралли угольных компаний. Динамика будет следовать за внешними площадками. Ориентир - 3100 пунктов по индексу Мосбиржи", - указывает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.