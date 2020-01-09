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09 января 2020 года 19:41

Рубль весь день провел в "боковике", не найдя новых драйверов для движения

Москва. 9 января. Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" в четверг вечером незначительные; рубль весь день провел в "боковике", не найдя новых драйверов для движения после заметного укрепления накануне, произошедшего на фоне снижения напряженности между США и Ираном после заявлений американского президента Дональда Трампа.

Курс доллара США составил 61,305 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 5,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов (8 января доллар упал на 57,25 копейки). Евро стоил 68,05 руб./EUR1, подешевев на 0,25 копейки (накануне его потери составили 1,1 рубля). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла всего на 3 копейки - до 64,34 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует незначительные изменения в основных валютных парах 9 января, ожидая новых драйверов после заметного укрепления в среду благодаря улучшению настроений на мировых рынках капитала, произошедшему после заявлений Трампа в отношении Ирана.

"Как кажется, Иран отступил, что является хорошим обстоятельством для всех вовлеченных (в ситуацию - ИФ) сторон и очень хорошей вещью для мира", - сказал Трамп в среду в Белом доме, выступая с заявлением о планах разрешения иранского кризиса. Трамп объявил о решении применить новые экономические санкции против Ирана, но не уточнил, в чем будут заключаться ограничительные меры. Президент США также отметил, что его администрация одновременно продолжит изучать варианты ответных действий после проведенного Ираном обстрела баз в Ираке, на которых находятся американские военные. Трамп также заявил, что Вашингтон готов вести дело к миру со всеми, кто этого желает.

При этом цены на нефть эталонных марок возобновили снижение в четверг вечером после попыток роста в первой половине дня. Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:0 МСК подешевели на 0,55% - до $65,08 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени опустились на 0,74% - до $59,17 за баррель. В среду обе марки упали в цене более чем на 4% на фоне ослабления опасений относительно конфликта между США и Ираном, а также данных о росте запасов сырья в США. В результате этого снижения, которое стало максимальным за полтора месяца, котировки вернулись к уровням середины декабря.

Министр нефти ОАЭ Сухейль Аль-Мазруи заявил в четверг, что конфликт между США и Ираном не ставит под угрозу поставки нефти через Ормузский пролив, но в любом случае страны ОПЕК и его союзники смогут обеспечить нужное предложение нефти для рынка, если будет необходимо. "Мы не прогнозируем дефицита поставок нефти, пока не будет катастрофической эскалации, которой мы не видим", - сказал он журналистам в Абу-Даби. В свою очередь генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо также сказал: "Мы остаемся уверены, что наши лидеры делают все возможное, чтобы нормализовать ситуацию до того, как она выйдет из-под контроля".

"Сегодня на внутреннем валютном рынке практически ничего не происходит. После заметного укрепления в среду колебания рубля в ходе всего сегодняшнего дня проходят в относительно узких ценовых диапазонах как в паре с долларом, так и в паре с евро. Позитивный тон заявлений президента США Дональда Трампа относительно Ирана в значительной степени был отыгран еще накануне вечером, а сегодня мы видим, что мировые рынки приостановили активное движение, пытаясь найти новые драйверы. Это относится и к американскому фондовому рынку, и к нефтяным площадкам, и к динамке US Treasuries. Поддержку нацвалюте сейчас также оказывают продажи экспортерами валютной выручки, которая скопилась за длинные праздничные дни", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов.

Как отмечают аналитики компании Sberbank CIB Юрий Попов и Николай Минко, "рубль начал новый год укреплением на фоне ослабления напряженности в отношениях США и Ирана. В конце декабря рубль немного ослаб, до 62 руб./$1, на фоне высокого спроса физлиц на иностранную валюту. В течение новогодних праздников он был достаточно волатильным на фоне низкой ликвидности, но выглядел лучше аналогов. На эскалацию напряженности в отношениях между Ираном и США рубль практически не отреагировал, в отличие от других валют развивающихся рынков, благодаря существенному росту цен на нефть. Вместе с тем деэскалация напряженности, которая произошла в среду после отказа США отвечать на ракетный удар Ирана по американским военным базам в Ираке, привела к росту спроса на рискованные активы и укреплению валют развивающихся рынков. На этом фоне рубль подорожал на 1%, до 61,2 руб./$1, и с начала года остается лидером среди валют развивающихся рынков, укрепившись на 1,2%. Сегодня российская валюта держится около уровней закрытия предыдущего дня".

"Рубль с начала года демонстрирует наибольшее укрепление среди валют развивающихся стран (1,2% в паре с долларом и 2,2% в паре с евро). На данный момент последствия для рынков от обострения ситуации на Ближнем Востоке фактически исчерпаны. По мнению политологов, ответные действия Ирана нанесли США минимальный возможный ущерб. Реакция Трампа на них была весьма сдержанной, что снижает вероятность развития полномасштабного конфликта. По всей видимости, второго витка конфликта удастся избежать, поэтому ключевыми факторами для рубля вновь становятся итоги торговых переговоров между США и Китаем, а также динамика макроэкономических показателей в мире. Данные факторы вполне могут продолжить оказывать поддержку рублю", - считают аналитики Нордеа банка.

"США и Китай, похоже, вплотную подошли к подписанию первой фазы торговой сделки. Приезд китайской делегации в Вашингтон намечен на 13 января, подписание - на 15 января. Реакция рынков на данное событие будет зависеть от деталей сделки, о которых пока известно крайне мало. В частности, будут важны детали договоренностей о китайском импорте сельскохозяйственной продукции из США. На данный момент известна итоговая сумма импорта в $40 млрд в год, что существенно выше объемов импорта, предшествовавших торговым противоречиям. Нельзя исключать, что по факту подписания сделки многие инвесторы захотят зафиксировать прибыль в рисковых активах, цена которых существенно возросла на ожиданиях заключения торгового соглашения. Это может стать поводом для умеренной коррекции на рынках акций. Рубль при таком развитии событий может также ослабеть в пределах 2-3%. До подписания сделки рубль имеет хорошие шансы сохранить текущие уверенные позиции", - указывают специалисты банка.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 10 января на 67,17 копейки, до 61,2340 руб./$1, и снизил курс евро на 1 рубль 32,22 копейки, до 68,0555 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 55,23 копейки по отношению к 30 декабря (последний день торгов данными контрактами) и составил 61,2135 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 40,65 копейки и составил 61,2308 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 888,303 млн, из которых $842,631 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 45,672 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 1 рубль 14,63 копейки по отношению к 30 декабря, до 67,9769 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 51,38 копейки и составил 68,0132 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR748,829 млн, из которых EUR313,383 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR435,446 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке рублевых краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) немного выросли в четверг по сравнению с концом 2019 года, в то время как стоимость среднесрочных кредитов (1-6 месяцев) в основном слегка снизилась. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 2 базисных пункта (б.п.) - до 6,39% годовых, а ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок не изменилась и составила 6,42% годовых. Ставки на сроки 1 месяц и 3 месяца снизились на 2 б.п. и 4 б.п. - до 6,40% и 6,42% годовых соответственно, а ставка на срок 6 месяцев не изменилась, составив 6,47% годовых.

Банк России в четверг, 9 января, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,28 трлн рублей (при лимите 1,28 трлн рублей и общем спросе 1,442 трлн рублей) в среднем по ставке 6,16% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 30 декабря, банки разместили в ЦБ РФ 700 млрд рублей (при лимите 700 млрд рублей и общем спросе 732,1 млрд рублей) в среднем по ставке 6,07% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ в целях абсорбирования структурного профицита банковской ликвидности 9 января разместил 28-й выпуск купонных облигаций (КОБР) в объеме 23,79 млрд рублей (при лимите 163,295 млрд рублей). Цена отсечения была определена на уровне 99,959% от номинала. Средневзвешенная цена аукциона - 99,9612% от номинала.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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