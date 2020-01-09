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09 января 2020 года 19:28

Рынок акций РФ в четверг обновил максимум индекса МосБиржи шестые торги подряд

Москва. 9 января. Рынок акций РФ в четверг после локальной коррекции из-за упавшей нефти продолжил подъем вслед за мировыми фондовыми площадками благодаря ослаблению напряженности в конфликте США и Ирана, индекс МосБиржи обновил исторический максимум шестые торги подряд и протестировал 3120 пунктов. Упали после ралли бумаги "Мечела", на смену которым пришли акции "Распадской" и "ВСМПО-Ависма".

По итогам четверга индекс МосБиржи составил 3118,08 пункта (+0,3%, максимум дня и новый пик - 3124,6 пункта), индекс РТС - 1601,74 пункта (+0,8%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 11,3%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 61,32 рубля, что на 0,35 рубля ниже суточной давности.

Подорожали рублевые акции "Распадской" (+11,3%, до 118,54 рубля - максимума с начала октября 2019 года), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+6,3% и +3,4% "префы"), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+3,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,2%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+2,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,1%).

Обновили исторический максимум обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS), поднявшись до 53,65 рубля (+3,2%).

Подешевели акции "Мечела" (-8,3% и -10,7% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5%).

В четверг на бирже без дивидендной составляющей с учетом расчетов "Т+2" торговались акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,3%, до 3348 рублей; дивиденды за 9 месяцев - 147,19 рубля на акцию) и "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,2%, до 324,3 рубля; спецдивиденды - 13,25 рубля на акцию).

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подскочил на 2,3%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,7%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,9%), "плюсует" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX прибавляют 0,3-1,5%), продолжился рост в Америке (индекс S&P 500 растет на 0,6%, обновляя максимумы) на фоне ослабления опасений относительно эскалации напряженности на Ближнем Востоке после комментариев президента США Дональда Трампа относительно конфликта с Ираном.

Новость о ракетных ударах по американским военным базам в Ираке, о которых в ночь на среду сообщил Корпус стражей Исламской революции (КСИР), первоначально спровоцировала беспокойство на финансовых рынках. Однако инвесторов успокоили слова Трампа.

"Как кажется, Иран отступил, что является хорошим обстоятельством для всех вовлеченных (в ситуацию - ИФ) сторон и очень хорошей вещью для мира", - сказал Трамп в среду в Белом доме в ходе заявления о планах разрешения иранского кризиса.

Трамп объявил о решении применить новые экономические санкции против Ирана, но не уточнил, в чем будут заключаться ограничительные меры.

Трамп отметил, что его администрация продолжит изучать варианты ответных действий после проведенного Ираном обстрела баз в Ираке, на которых находятся американские военные. Президент США также заявил, что Вашингтон готов вести дело к миру со всеми, кто этого желает.

Тем временем нефть вечером в четверг продолжила снижение, спровоцированное накануне ослаблением опасений относительно конфликта США-Иран, а также статистикой о росте запасов сырья в США.

Цена Brent к 18:50 МСК находилась на $2,2 ниже, чем при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent составила $64,88 за баррель (-0,9% и -4,2% в среду), февральская цена WTI - $58,95 за баррель (-1,1% и -4,9% накануне).

Инвесторы оценивают угрозу дальнейшего усиления напряженности между США и Ираном, которая пока не оказала какого-либо влияния на добычу и экспорт на Ближнем Востоке.

По данным Минэнерго США, запасы нефти за неделю до 3 января выросли на 1,164 млн баррелей при прогнозах снижения на 3,25 млн баррелей, также сильнее ожиданий увеличились резервы бензина и дистиллятов.

Как отмечает начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков, с окончанием новогодних каникул торговая активность на рынке акций выросла, а индекс МосБиржи обновил максимум. Среди акций, входящих в расчет индекса МосБиржи, в лидерах роста выступили бумаги "РусГидро" и "Интер РАО" (MOEX: IRAO), среди менее ликвидных акций подъемом отличились бумаги "ВСМПО-Ависма" и "Распадской" - акции производителей коксующегося угля подорожали на фоне растущих опасений по поводу перебоев поставок на мировом рынке из-за пожаров в Австралии. Под давлением находились акции золотодобывающих и металлургических компаний, выпускающие пар вместе с золотом и металлами.

Основные мировые фондовые индексы продолжают рост, несмотря на сохранение сложной геополитической обстановки на Ближнем Востоке, хотя некоторое сокращение градуса напряженности сократило ажиотажный спрос на нефть, констатирует аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций еще накануне вечером успел отыграть сценарий мирного финала краткого американо-иранского кризиса. Информационный фон остается скудным, поэтому у инвесторов недостаточно стимулов для активных действий. Правительство РФ одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, но планируемые доходы в размере 3,6 млрд рублей в год не предполагают передачу в частные руки пакетов акций каких-либо значимых компаний.

Рубль продолжил укрепление. После весьма скорого успокоения ближневосточного кризиса на глобальном рынке вновь растут аппетиты к риску. Нефть Brent остается выше $65 за баррель, что продолжит обеспечивать положительное сальдо платежного баланса РФ. Минфин в I квартале запланировал размещение ОФЗ на 600 млрд рублей, но рынок вполне готов к таким объемам. В предыдущем квартале план заимствований был выполнен почти на 100%, хотя периодически ситуация на глобальном финансовом рынке была неблагоприятной. Соответственно, резких изменений курса рубля в обозримом будущем ждать сложно. Более того, сохраняется потенциал его укрепления, полагает эксперт.

Кроме снижения ближневосточных рисков, инвесторы отыгрывали заявления из Китая по поводу визита вице-премьера Лю Хэ в США на будущей неделе для подписания торгового соглашения "первой фазы". Поскольку США и Китай смогли договориться об этом торговом соглашении, то риски дальнейшего замедления мирового роста стали ограниченными. Тем не менее, полностью ликвидировать премию геополитики в нефти пока невозможно, так как ближневосточный регион остается источником нестабильности. Любое происшествие способно вернуть кризисную ситуацию к жизни, считает аналитик.

Политика блефа со стороны Трампа оказалась вполне эффективной по всем направлениям. Кроме того, в США скоро стартует период отчетностей компаний за IV квартал и за весь 2019 год. Российский рынок также заражен всемирным оптимизмом, хотя у него оснований для роста еще больше, так как ожидаемая доходность в текущем году заметно выше ожидаемой ставки ЦБ РФ, считает Кочетков.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также полагает, что с фундаментальной точки зрения интерес к бумагам "Распадской" может быть спровоцирован опасениями относительно перебоев с поставками коксующегося угля в связи с пожарами в Австралии. Повышенный интерес к акциям "Ростелекома" наблюдался без видимых причин. Акции "Мечела" скорректировались после головокружительного взлета в первые торговые дни текущего года.

В США биржи растут, отыгрывая ослабление рисков военного конфликта США и Ирана после речи Трампа. Кроме того, стало известно, что подписание первой фазы торгового соглашения между США и Китаем состоится в период 13-15 января в Вашингтоне.

Нефть откатилась вниз, при этом цены Brent обладают потенциалом краткосрочного снижения в район $63,2 за баррель. Фьючерсам будет сложно найти новые веские драйверы для скачка наверх при отсутствии рисков перебоев с поставками, считает аналитик.

Индекс МосБиржи закрепился выше 3100 пунктов, а долларовый индекс РТС превысил 1600 пунктов. Сигналами в пользу начала нисходящей коррекции стало бы падение индексов ниже 3090 и 1590 пунктов соответственно. Тем не менее, "быкам" на данный момент по-прежнему стоит опасаться не более чем краткосрочной коррекции - сильный восходящий тренд не теряет актуальности. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 3090-3125 пунктов, считает Кожухова.

По оценке директора по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, ближайшее техническое сопротивление для индекса МосБиржи находится на уровне 3125 пунктов. Цены на нефть снизились после сигналов Трампа, что конфликт между США и Ираном может "заморозиться". При этом нефтяные цены остаются на комфортных для инвесторов уровнях. Чтобы изменить "бычий" настрой, ценам Brent надо закрепиться ниже $60,5 за баррель.

Настроения на мировых рынках во многом зависят от динамики американских фондовых индексов. Трампу для победы на предстоящих выборах нужно постоянно изыскивать стимулы для роста котировок акций. Без этих стимулов котировки войдут в режим коррекции. Объективный факт: коэффициент P/E (цена/прибыль) для индекса S&P 500 составляет 18,5х при среднем значении за последние десять лет на уровне 14,9х. В начале этого года одним из основных стимулов роста является идея, что в случае эскалации военного противостояния между США и Ираном ФРС окажет рынку необходимую поддержку, как это было во время эскалации торгового конфликта с Китаем. Другой идеей для роста американского рынка является покупка акций производителей вооружений, к примеру, Northrop Grumman.

Нефть во время роста напряженности на Ближнем Востоке обычно дорожает, но слишком высокие цены Трампу невыгодны, так как чреваты ростом стоимости бензина на бензоколонках, а избиратели этого не любят. Поэтому ситуация у Трампа не очень простая - он может не удержать американский рынок от коррекции, если ситуация на Ближнем Востоке нормализуется. Сигналом на то, что индекс S&P 500 вошел в режим коррекции, станет его закрепление ниже уровня 3205 пунктов, но до этого пока далеко, считает Верников.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг выросли акции ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+10,8%), "ВСМПО-Ависма" (+8,3%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+6,8%), ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (+5,5%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+3,9%).

Подешевели акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-6,5% и -5,3% "префы"), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-3,7%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-3,6%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-3,3%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (-2,8%), "префы" "Селигдара" (MOEX: SELG) (-3,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 58,695 млрд рублей (из них 9,936 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 8,445 млрд рублей - на бумаги "Газпрома").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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