Цены евробондов РФ слегка подрастают в четверг на фоне снижения напряженности на Ближнем Востоке

Москва. 9 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций слегка подрастают в четверг на фоне стабилизации ситуации на мировых рынках капитала после заявлений президента США Дональда Трампа относительно Ирана, которые в целом ослабили напряженность на Ближнем Востоке. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного снижаются в цене за счет падения спроса глобальных инвесторов на "защитные активы", что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию среды на 4 базисных пункта и составила 113,74% от номинала, что соответствует доходности 2,62% годовых (снижение на 2,5 пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась на 3 базисных пункта, составив 100,75% от номинала (доходность выросла на 2 пункта - до 1,59% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 4,5 пункта и составил 103 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 15 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 133,35% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 3,74% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 13 пунктов, поднявшись до 129,23% от номинала (доходность снизилась также на 1 пункт и составила 3,685% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 3 базисных пункта - до 111,47% от номинала (доходность снизилась почти на 1 пункт - до 2,775% годовых), с погашением в 2023 году - на 2 базисных пункта, до 108,97% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 2,315 годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила 124,24% от номинала (доходность - 3,82% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 12 базисных пунктов, до 109,31% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисных пункта и составила 2,855% годовых).

"Сегодня котировки суверенных еврооблигаций России с погашением в 2029 и 2035 годах плавно подрастают, что привело к снижению их доходностей на 1 базисный пункт. Такая позитивная динамика отечественных бумаг отражает восстановление спроса на рисковые активы на глобальном рынке на фоне некоторого снижения эскалации ситуации на Ближнем Востоке. В целом спрос на российские активы в последнюю неделю поддерживается относительно высокими ценами на нефть из-за событий на Ближнем Востоке. Если посмотреть на динамику российских еврооблигаций с начала года, то изменения цен окажутся незначительными. Мы видели некоторое снижение котировок в начале года на волне эскалации конфликта между США и Ираном. Вместе с тем сделанные накануне заявления президента США Дональда Трампа в отношении Ирана привели к стабилизации ситуации на мировых рынках и активизации спроса на риск. В итоге котировки еврооблигаций РФ практически вернулись на уровни начала года", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.