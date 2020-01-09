Базовый прогноз роста цены золота составляет до 1600 долларов за унцию - УК "Альфа-Капитал"

Базовый прогноз роста цены золота составляет до 1600 долларов за унцию, сообщается в обзоре УК "Альфа-Капитал". В 2020 году замедление мировой экономики даст много поводов для увеличения спроса на защитные активы.

Более серьезный рост, до 1800 долларов за унцию, возможен в случае появления признаков рецессии в крупных экономиках и снижении ставки ФРС, считают специалисты.

Снижение цен на золото до 1300 долларов за унцию также возможно, например, если ФРС придется повышать ставки в ответ на ускорение инфляции в США, вызванное ростом потребительского спроса, отмечают аналитики компании.