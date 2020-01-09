Динамика евро будет зависеть от состояния экономики еврозоны - УК "Альфа-Капитал"

Динамика евро будет зависеть от состояния экономики еврозоны, говорится в обзоре УК "Альфа-Капитал".

Евро в 2019 году сохранил за собой основной фактор поддержки – очень высокий для развитых экономик профицит счета текущих операций. Это обеспечивает постоянный спрос на евро. В свое время этот фактор не позволил евро достичь паритета с долларом США. Против ослабления евро сейчас играет еще и политический фактор. Слабый евро может быть воспринят США как акт недобросовестной конкуренции, что будет вызывать ответную реакцию ЕЦБ и правительств еврозоны. Поэтому сильное устойчивое ослабление евро маловероятно, считают аналитики УК "Альфа-Капитал".

Динамика евро будет зависеть от состояния экономики еврозоны. "Главная проблема евро – состояние экономики еврозоны. Это и замедление роста ВВП, и риски рецессии, и высокий уровень суверенного долга и бюджетных дефицитов. Это приводит к тому, что многие инвесторы избегают инвестирования в европейские активы, что обеспечивает ослабление европейской валюты. Состояние экономики на коротких отрезках важнее, чем долгосрочные фундаментальные факторы, такие как профицит счета текущих операций", - пишут специалисты компании.