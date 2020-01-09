Ожидается укрепление рубля в базовом сценарии на 2020 год - УК "Альфа-Капитал"

Аналитики УК "Альфа-Капитал" считают, что условия для рубля в 2020 году остаются благоприятными и в базовом сценарии ждут укрепления российской валюты, говорится в обзоре компании.

Курс рубля с начала 2017 года (когда заработало бюджетное правило) ведет себя примерно также, как и другие развивающиеся валюты. У него примерно тот же список факторов, влияющих на его динамику: внешний новостной фон, касающийся страны (для РФ самым серьезным фактором были новости, связанные с санкциями); инфляционные риски, провоцирующие серьезные изменения ключевой ставки ЦБ и ожиданий инвесторов по доходности долговых инструментов; макроэкономические риски.

"По всем этим измерениям условия для рубля в 2020 году остаются благоприятными. В базовом сценарии мы ожидаем укрепления рубля. Основным сдерживающим фактором для рубля в 2020 году будет внешний фон (состояние мировой экономики, изменения долгосрочных прогнозов по нефти, отношения РФ с другими странами, включая вопросы санкций)", - указывают специалисты УК "Альфа-Капитал".