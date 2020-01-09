Акции ММК имеют потенциал для роста - ГК "ФИНАМ"

Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование потенциальной динамики акций ММК - одной из ведущих металлургических компаний России с рыночной капитализацией более 450 млрд руб. Акциям компании присвоена рекомендация "покупать", целевая цена составляет 50,4 руб., потенциал роста относительно текущей рыночной цены - более 18%, говорится в пресс-релизе.

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" входит в число крупнейших мировых производителей стали и в тройку лидеров среди предприятий черной металлургии России. ММК обеспечивает более 15% выпуска стали в стране. Производство ММК в большей степени ориентировано на внутренний рынок, доля продаж на внешних рынках постепенно снижается: если в 2018 году она составила 20,4% товарной продукции, то за 9 месяцев 2019 года на нее прошлось лишь 10,0%.

Главный акционер ММК - председатель совета директоров компании Виктор Рашников, который контролирует 84,26% акций, остальные акции находятся в свободном обращении. Около 5% акций обращаются на LSE в виде глобальных депозитарных расписок. По итогам 2018 года акционеры получили в совокупности по 5,902 руб. на акцию. Это соответствует дивидендной доходности акций к их среднегодовой стоимости на уровне 12,8%. За первый квартал 2019 года дивиденды составили 1,488 руб. на акцию, по итогам второго квартала - 0,69 руб. Дивиденды за III квартал рекомендовано выплатить из расчета 1,65 руб. на акцию. Реестр на эту выплату будет закрыт 15 января 2020 года.

Новая редакция дивидендной политики ММК, принятая в ноябре 2019 года, предполагает ежеквартальную выплату дивидендов акционерам в объеме не менее 100% от свободного денежного потока при условии, что соотношение чистый долг/EBITDA не превышает 1х. Если соотношение чистого долга к показателю EBITDA больше 1х, на дивиденды будет направляться не менее 50% от свободного денежного потока.

Консолидированная отчетность ПАО "ММК" за 9 месяцев 2019 года отразила снижение выручки год к году на 6,5%, до $5844 млн. Показатель EBITDA сократился на 22,3% до $1462 млн. Прибыль, относящаяся к акционерам, упала на 28,4% до $768 млн. На показатели повлияло снижение экспортных продаж, снижение мировых цен на металлопродукцию, и высокая стоимость сырьевых ресурсов, отмечают в ГК "ФИНАМ".

Свободный денежный поток (показатель, важный для расчета дивидендов) за период составил $610 млн, он снизился на 22,6% к аналогичному периоду прошлого года. Следуя консервативной политике использования заемного финансирования, ММК поддерживает долговую нагрузку на минимальном уровне. Общий долг Группы ММК по итогам 9 месяцев 2019 г. составил $866 млн, что выше уровня на конец 2018 года. При этом остаток денежных средств и депозитов на счетах компании на 30 сентября 2019 года составил $936 млн, таким образом, обращают внимание аналитики, показатель чистого долга остается в отрицательной зоне.

"Низкий уровень долга, а также основных мультипликаторов, рассчитанных на основании актуальной отчетности ММК, свидетельствуют о значительной недооценке компании относительно конкурентов. Эта недооценка сохраняется, в том числе и в период отрицательной отраслевой динамики на фоне замедления мировой экономики и снижения спроса на сталь. С началом финансирования плана модернизации инфраструктуры в рамках реализации нацпроектов рост внутреннего спроса на сталь должен заместить сокращение внешнего. В связи с этим у акций ММК имеется потенциал для роста", - пишет аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Калачев.

Аналитики "ФИНАМа" рассчитали целевую стоимость ММК по прогнозному мультипликатору EV/EBITDA на 2020 год. ММК - частная компания, полностью работающая на конкурентных рыночных принципах. Сопоставимость ММК с крупнейшими мировыми компаниями-аналогами позволяет отказаться большого дисконта при оценке комбината; для учета странового риска (риски ухудшения делового и инвестиционного климата в РФ) был применен дисконт в размере 10%.

"Рассчитанная нами справедливая стоимость ММК составила $9056 млн или $0,81 на обыкновенную акцию, что соответствует 50,4 руб. по курсу на дату оценки. Исходя из этой оценки, потенциал роста от текущего уровня составляет более 18%, в связи с чем мы сохраняем рекомендацию "покупать" по этим ценным бумагам", - резюмирует Алексей Калачев.