Российский рынок акций "заражён" всемирным оптимизмом - "Открытие Брокер"

Информационный фон остаётся скудным, поэтому у инвесторов недостаточно стимулов для активных действий, но при этом российский рынок "заражён" всемирным оптимизмом, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Информационный фон остаётся скудным, поэтому у инвесторов недостаточно стимулов для активных действий, указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, но планируемые доходы в размере 3,6 млрд рублей в год не предполагают передачу в частные руки пакеты акций каких-либо значимых компаний.

Активность заметно выросла по сравнению с торгами в праздничные дни, к середине торгов объём сделок на основной секции "Московской" биржи превысил 27 млрд рублей.

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня более чем на 0,5%. Американо-иранский кризис позади, а впереди ожидаемое подписание торгового соглашения с Китаем. Политика блефа со стороны Д. Трампа оказалась вполне эффективной по всем направлениям. Кроме того, стартует период отчётности компаний за IV квартал и за весь 2019 год.

"Российский рынок "заражён" всемирным оптимизмом, хотя у него оснований для роста ещё больше, так как ожидаемая доходность в текущем году заметно выше ожидаемой ставки ЦБ РФ. На вечер остаются статистика по первичным обращениям за прошлую неделю в США и ряд выступлений представителей ФРС", - отмечает А. Кочетков.