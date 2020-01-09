Возможно улучшение настроения на рынке акций - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии четверга не показывали единой динамики, но не оставляли попыток выйти в "плюс", что еще раз подтверждает сильный "бычий" настрой на рынке, отмечает в своем комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Покупки в США могут улучшить настроения на российских биржах во второй половине дня, не говоря уже о возможном сценарии восстановления цен на нефть, указывает специалист.