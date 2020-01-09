Потенциал роста S&P500 в краткосрочной перспективе невелик - ИК "Фридом Финанс"

Техническая картина по S&P500 сигнализирует, что индекс избавился от перекупленности, но момент слабеет. К тому же индекс за последние три месяца прибавил больше 10%, поэтому его потенциал роста в краткосрочной перспективе невелик, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс".

Показатель RSI опустился ниже 70. Показатель MACD также ухудшается. Тем не менее, S&P500 удерживается на линии "аптренда", тянущейся с 2016 года, что выступает для него поддержкой. В ближайшие дни наиболее вероятным сценарием выглядит консолидация в диапазоне 3210-3270, считает аналитик ИК "Фридом Финанс" Ален Сабитов.