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09 января 2020 года 13:45
Рубль в ближайшие дни имеет хорошие шансы сохранить текущие уверенные позиции - "Нордеа банк"
Ключевыми факторами для рубля вновь становятся итоги торговых переговоров, а также динамика макроэкономических показателей в мире, в ближайшие дни рубль имеет хорошие шансы сохранить текущие уверенные позиции, сообщается в обзоре "Нордеа банка". "Рубль с начала года пока демонстрирует наибольшее укрепление среди валют развивающихся стран (1,2% в паре с долларом и 2,2% в паре с евро). На данный момент последствия для рынков от данного эпизода фактически исчерпаны. По мнению политологов, ответные действия Ирана нанесли США минимальный возможный ущерб. Реакция Трампа на них была весьма сдержанной, что снижает вероятность развития полномасштабного конфликта. Как следствие, нефть вернулась к отметке 65,5 долл./барр., а рисковые активы получили поддержку (в Азии фондовые индексы находятся в существенном "плюсе", индекс валют развивающихся стран также растет на 0,5%). По всей видимости, второго витка конфликта удастся избежать, поэтому ключевыми факторами для рубля вновь становятся итоги торговых переговоров, а также динамика макроэкономических показателей в мире. Данные факторы вполне могут продолжить оказывать поддержку рублю", - отмечают аналитики "Нордеа банка". "США и Китай, похоже, вплотную подошли к подписанию первой фазы торговой сделки. Приезд китайской делегации в Вашингтон намечен на 13 января, подписание - на 15 января. Реакция рынков на данное событие будет зависеть от деталей сделки, о которых пока известно крайне мало. В частности, будут важны детали договоренностей о китайском импорте сельскохозяйственной продукции из США. На данный момент известна итоговая сумма импорта в 40 млрд долл. в год, что существенно выше объемов импорта, предшествовавших торговым противоречиям. Нельзя исключать, что по факту подписания сделки многие инвесторы захотят зафиксировать прибыль в рисковых активах, цена которых существенно возросла на ожиданиях заключения торгового соглашения. Это может стать поводом для умеренной коррекции на рынках акций. Рубль при таком развитии событий может также слабеть в пределах 2-3%. До подписания сделки рубль имеет хорошие шансы сохранить текущие уверенные позиции", - указывают специалисты банка.
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09 января 2020 года 19:41
Москва. 9 января. Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" в четверг вечером незначительные; рубль весь день провел в "боковике", не найдя новых драйверов для движения после заметного укрепления накануне, произошедшего на фоне снижения напряженности между США и Ираном после заявлений американского президента Дональда Трампа. читать дальше
.09 января 2020 года 19:28
Москва. 9 января. Рынок акций РФ в четверг после локальной коррекции из-за упавшей нефти продолжил подъем вслед за мировыми фондовыми площадками благодаря ослаблению напряженности в конфликте США и Ирана, индекс МосБиржи обновил исторический максимум шестые торги подряд и протестировал 3120 пунктов. Упали после ралли бумаги "Мечела", на смену которым пришли акции "Распадской" и "ВСМПО-Ависма". читать дальше
.09 января 2020 года 18:54
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.09 января 2020 года 18:53
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.09 января 2020 года 18:27
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.09 января 2020 года 18:08
Аналитики УК "Альфа-Капитал" считают, что условия для рубля в 2020 году остаются благоприятными и в базовом сценарии ждут укрепления российской валюты, говорится в обзоре компании. Курс рубля с начала 2017 года (когда заработало бюджетное правило) ведет себя примерно также, как и другие... читать дальше
.09 января 2020 года 17:02
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование потенциальной динамики акций ММК - одной из ведущих металлургических компаний России с рыночной капитализацией более 450 млрд руб. Акциям компании присвоена рекомендация "покупать", целевая цена составляет 50,4 руб., потенциал роста... читать дальше
.09 января 2020 года 16:18
Информационный фон остаётся скудным, поэтому у инвесторов недостаточно стимулов для активных действий, но при этом российский рынок "заражён" всемирным оптимизмом, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Информационный фон остаётся скудным, поэтому у инвесторов недостаточно стимулов для... читать дальше
.09 января 2020 года 15:38
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии четверга не показывали единой динамики, но не оставляли попыток выйти в "плюс", что еще раз подтверждает сильный "бычий" настрой на рынке, отмечает в своем комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Покупки в США могут улучшить настроения... читать дальше
.09 января 2020 года 15:03
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.09 января 2020 года 13:02
Morgan Stanley повысил прогноз цены Brent в 2020 г. до $65 за баррель на фоне геополитических рисков
Morgan Stanley повысил прогноз цены на нефть марки Brent на 2020 год с $60 до $65 за баррель на фоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке, сообщается в обзоре инвестбанка. По мнению команды сырьевых аналитиков Morgan Stanley, эти риски вряд ли будут иметь устойчивый эффект,... читать дальше
.09 января 2020 года 12:39
Аналитики Росбанка ожидают снижения ключевой ставки ЦБ в феврале на 25 бп, сообщается в их обзоре. ЦБ в конце декабря сообщил, что инфляционные ожидания населения на 12 месяцев вперед значительно выросли по итогам месяца (+0,7 пп - до 9,0%). "С одной стороны, повышение инфляционных ожиданий в... читать дальше
.09 января 2020 года 12:06
Прогноз относительно пары EUR/USD предполагает восстановление до отметки 1,15 к концу года - "Нордеа банк"
Евро, вероятно, сможет восстановить позиции в паре с американской валютой к концу 2020 года (прогноз относительно пары EUR/USD предполагает восстановление до отметки 1,15 к концу года), сообщается в обзоре "Нордеа банка". Несмотря на то, что дополнительная долларовая ликвидность может ослабить... читать дальше
.09 января 2020 года 11:18
ефтяному рынку потребуется какое-то время на то, чтобы оценить дальнейшие перспективы развития конфликта между США и Ираном, в связи с чем цена фьючерсного контракта Brent в ближайшие торговые сессии может консолидироваться в диапазоне $65-66,50, считает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов. читать дальше
.09 января 2020 года 10:51
Аналитики Уралсиба придерживаются нейтрального взгляда на котировки акций "ФСК ЕЭС", говорится в их обзоре. "За прошлый год котировки акций "ФСК ЕЭС" выросли на 35%, тем не менее, завершив период на 4,5% ниже достигнутых в середине года локальных максимумов. В условиях минимального роста... читать дальше
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