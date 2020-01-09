Рубль в ближайшие дни имеет хорошие шансы сохранить текущие уверенные позиции - "Нордеа банк"

Ключевыми факторами для рубля вновь становятся итоги торговых переговоров, а также динамика макроэкономических показателей в мире, в ближайшие дни рубль имеет хорошие шансы сохранить текущие уверенные позиции, сообщается в обзоре "Нордеа банка".

"Рубль с начала года пока демонстрирует наибольшее укрепление среди валют развивающихся стран (1,2% в паре с долларом и 2,2% в паре с евро). На данный момент последствия для рынков от данного эпизода фактически исчерпаны. По мнению политологов, ответные действия Ирана нанесли США минимальный возможный ущерб. Реакция Трампа на них была весьма сдержанной, что снижает вероятность развития полномасштабного конфликта. Как следствие, нефть вернулась к отметке 65,5 долл./барр., а рисковые активы получили поддержку (в Азии фондовые индексы находятся в существенном "плюсе", индекс валют развивающихся стран также растет на 0,5%). По всей видимости, второго витка конфликта удастся избежать, поэтому ключевыми факторами для рубля вновь становятся итоги торговых переговоров, а также динамика макроэкономических показателей в мире. Данные факторы вполне могут продолжить оказывать поддержку рублю", - отмечают аналитики "Нордеа банка".

"США и Китай, похоже, вплотную подошли к подписанию первой фазы торговой сделки. Приезд китайской делегации в Вашингтон намечен на 13 января, подписание - на 15 января. Реакция рынков на данное событие будет зависеть от деталей сделки, о которых пока известно крайне мало. В частности, будут важны детали договоренностей о китайском импорте сельскохозяйственной продукции из США. На данный момент известна итоговая сумма импорта в 40 млрд долл. в год, что существенно выше объемов импорта, предшествовавших торговым противоречиям. Нельзя исключать, что по факту подписания сделки многие инвесторы захотят зафиксировать прибыль в рисковых активах, цена которых существенно возросла на ожиданиях заключения торгового соглашения. Это может стать поводом для умеренной коррекции на рынках акций. Рубль при таком развитии событий может также слабеть в пределах 2-3%. До подписания сделки рубль имеет хорошие шансы сохранить текущие уверенные позиции", - указывают специалисты банка.