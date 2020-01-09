Morgan Stanley повысил прогноз цены Brent в 2020 г. до $65 за баррель на фоне геополитических рисков

Morgan Stanley повысил прогноз цены на нефть марки Brent на 2020 год с $60 до $65 за баррель на фоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке, сообщается в обзоре инвестбанка.

По мнению команды сырьевых аналитиков Morgan Stanley, эти риски вряд ли будут иметь устойчивый эффект, однако на начальной стадии (когда опасения еще растут) могут оказать позитивное влияние на российские нефтегазовые компании.

Как отмечается в обзоре инвестбанка, аналитики продолжают считать "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) самой привлекательной бумагой в секторе, в то же время высокие цены на нефть также поддерживают позитивный взгляд на "Газпром" (MOEX: GAZP).

По подсчетам экспертов, каждые $10 роста нефтяных котировок добавляют порядка 15-17% к их оценкам EBITDA сектора и около 25-26% к совокупной прибыли. В свою очередь увеличение FCF позволяет дивидендной доходности нефтегазовых компаний, согласно прогнозам аналитиков, повыситься с 7,3%/8,1% до 9,3%/10,3%.