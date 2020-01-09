Росбанк ожидает снижения ключевой ставки ЦБ в феврале на 25 бп

Аналитики Росбанка ожидают снижения ключевой ставки ЦБ в феврале на 25 бп, сообщается в их обзоре.

ЦБ в конце декабря сообщил, что инфляционные ожидания населения на 12 месяцев вперед значительно выросли по итогам месяца (+0,7 пп - до 9,0%). "С одной стороны, повышение инфляционных ожиданий в декабре закономерно ввиду роста активности покупателей в предновогодний период. С другой, ускорение роста показателя выглядит значительным и может повлечь за собой повышение внимания регулятора к возможным вторичным эффектам", - отмечают аналитики Росбанка.

Долгосрочные качественные оценки респондентов изменились мало, и это обстоятельство подкрепляет догадки о сезонном характере ускорения ожиданий. Доля респондентов, ожидающих ускоренного роста цен на горизонте 12 месяцев, увеличилась лишь на 1 пп (до 18%), а на горизонте 1 месяца возросла на 3 пп (до 21%).

Тем не менее, обращают внимание специалисты банка, опросные данные контрастировали с предварительной оценкой инфляции по итогам 2019 года. По данным Росстата, инфляция опустилась до 3,0% г/г благодаря резкому замедлению темпа роста цен на продовольственные товары до 2,6% г/г, а также поступательному снижению инфляции в непродовольственном сегменте до 3,0% г/г. Лишь в сфере услуг инфляция осталась на повышенном уровне (3,8% г/г), что в условиях роста ценовых ожиданий несколько насторожит Банк России в преддверии следующего заседания по ДКП (7 февраля).

"Мы полагаем, что более точные данные о динамике цен в декабре 2019 года (ожидаются 10 января) не изменят общей ценовой картины и наших ожиданий по снижению ключевой ставки в феврале на 25 бп. Однако первые недельные оценки инфляции в январе будут очень интересны ввиду возврата к нормальному графику индексации тарифов в 2020 году и соответствующего усиления негативного эффекта базы в первых годовых оценках инфляции", - указывают аналитики Росбанка.