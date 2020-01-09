Прогноз относительно пары EUR/USD предполагает восстановление до отметки 1,15 к концу года - "Нордеа банк"

Евро, вероятно, сможет восстановить позиции в паре с американской валютой к концу 2020 года (прогноз относительно пары EUR/USD предполагает восстановление до отметки 1,15 к концу года), сообщается в обзоре "Нордеа банка".

Несмотря на то, что дополнительная долларовая ликвидность может ослабить доллар, перспективы европейской валюты в паре с USD пока не выглядят явно оптимистично. В настоящее время пара находится вблизи отметки 1.11.

Инфляционное давление в Европе остается ослабленным: по последним данным, базовая инфляция в Еврозоне в декабре все еще находится на уровне 1.3% г/г, что ниже целевой отметки европейского регулятора на уровне вблизи 2%. Замедление производственной активности в Европе, по-видимому, "нащупывает" дно, но динамика остается слабой (с февраля 2019 года производственный PMI находится ниже 50 пунктов, что указывает на сокращение деловой активности в производственном секторе ЕС). И хотя индекс PMI в секторе услуг остается выше 50 пунктов, пока экономическая ситуация в Европе вряд ли является фактором, способным поддержать европейскую валюту. "Тем не менее, вероятное ускорение темпов роста мировой экономики в 2020 году после существенного снижения ключевых ставок крупнейшими центральными банками мира способно поддержать рисковые активы во второй половине текущего года. На этом фоне доллар США может оказаться под умеренным давлением, а евро, вероятно, сможет восстановить позиции в паре с американской валютой к концу 2020 года (прогноз группы Нордеа относительно пары EUR/USD предполагает восстановление до отметки 1,15 к концу года)", - пишут аналитики "Нордеа банка".