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09 января 2020 года 10:26
Вполне вероятно дальнейшее движение доходностей ОФЗ вниз на 3-5 бп. - Росбанк
Вполне вероятно дальнейшее движение доходностей ОФЗ вниз на 3-5 бп., сообщается в комментарии Росбанка. "В период новогодних праздников доходности на рынке ОФЗ находились под влиянием разнонаправленных факторов, таких как геополитическая нестабильность на Ближнем Востоке и одновременный рост оптимизма в российских активах. В период с 30 декабря доходности ОФЗ снизились на 1-2 бп вдоль кривой при незначительных объемах, но лишь сегодня мы увидим объективную оценку долговых инструментов со стороны широкого рынка. Вполне вероятно дальнейшее движение доходностей вниз на 3-5 бп." - считают аналитики Росбанка. Минфин в конце прошлого года представил план-график по размещению ОФЗ на 1к'20. На грядущих 11 аукционах ведомство планирует занять 600 млрд руб. (26,1% от годового плана в 2,3 трлн руб.) или в среднем 54,5 млрд в неделю. Распределение плана по срочности выглядит следующим образом: в корзине "до 5 лет" - 150 млрд руб., "от 5 до 10 лет" - 250 млрд руб. и "от 10 лет" - 200 млрд руб. "По нашему мнению, планы Минфина ориентированы на повторение успеха 1-й половины 2019 года и выглядят весьма амбициозно. В этот период основными драйверами спроса должны стать дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России в 1п'20 (Росбанк: -50 бп) и общий позитив на мировых рынках. Обратной стороной роста предложения, вопреки общему настроению, может стать рост требуемой премии ко вторичному рынку", - отмечают специалисты банка.
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09 января 2020 года 19:41
Москва. 9 января. Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" в четверг вечером незначительные; рубль весь день провел в "боковике", не найдя новых драйверов для движения после заметного укрепления накануне, произошедшего на фоне снижения напряженности между США и Ираном после заявлений американского президента Дональда Трампа. читать дальше
.09 января 2020 года 19:28
Москва. 9 января. Рынок акций РФ в четверг после локальной коррекции из-за упавшей нефти продолжил подъем вслед за мировыми фондовыми площадками благодаря ослаблению напряженности в конфликте США и Ирана, индекс МосБиржи обновил исторический максимум шестые торги подряд и протестировал 3120 пунктов. Упали после ралли бумаги "Мечела", на смену которым пришли акции "Распадской" и "ВСМПО-Ависма". читать дальше
.09 января 2020 года 18:54
Москва. 9 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций слегка подрастают в четверг на фоне стабилизации ситуации на мировых рынках капитала после заявлений президента США Дональда Трампа относительно Ирана, которые в целом ослабили напряженность на Ближнем Востоке. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного снижаются в цене за счет падения спроса глобальных инвесторов на "защитные активы", что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.09 января 2020 года 18:53
азовый прогноз роста цены золота составляет до 1600 долларов за унцию, сообщается в обзоре УК "Альфа-Капитал". В 2020 году замедление мировой экономики даст много поводов для увеличения спроса на защитные активы. Более серьезный рост, до 1800 долларов за унцию, возможен в случае появления... читать дальше
.09 января 2020 года 18:27
Динамика евро будет зависеть от состояния экономики еврозоны, говорится в обзоре УК "Альфа-Капитал". Евро в 2019 году сохранил за собой основной фактор поддержки – очень высокий для развитых экономик профицит счета текущих операций. Это обеспечивает постоянный спрос на евро. В свое время этот... читать дальше
.09 января 2020 года 18:08
Аналитики УК "Альфа-Капитал" считают, что условия для рубля в 2020 году остаются благоприятными и в базовом сценарии ждут укрепления российской валюты, говорится в обзоре компании. Курс рубля с начала 2017 года (когда заработало бюджетное правило) ведет себя примерно также, как и другие... читать дальше
.09 января 2020 года 17:02
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование потенциальной динамики акций ММК - одной из ведущих металлургических компаний России с рыночной капитализацией более 450 млрд руб. Акциям компании присвоена рекомендация "покупать", целевая цена составляет 50,4 руб., потенциал роста... читать дальше
.09 января 2020 года 16:18
Информационный фон остаётся скудным, поэтому у инвесторов недостаточно стимулов для активных действий, но при этом российский рынок "заражён" всемирным оптимизмом, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Информационный фон остаётся скудным, поэтому у инвесторов недостаточно стимулов для... читать дальше
.09 января 2020 года 15:38
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии четверга не показывали единой динамики, но не оставляли попыток выйти в "плюс", что еще раз подтверждает сильный "бычий" настрой на рынке, отмечает в своем комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Покупки в США могут улучшить настроения... читать дальше
.09 января 2020 года 15:03
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.09 января 2020 года 13:45
Ключевыми факторами для рубля вновь становятся итоги торговых переговоров, а также динамика макроэкономических показателей в мире, в ближайшие дни рубль имеет хорошие шансы сохранить текущие уверенные позиции, сообщается в обзоре "Нордеа банка". "Рубль с начала года пока демонстрирует наибольшее... читать дальше
.09 января 2020 года 13:02
Morgan Stanley повысил прогноз цены Brent в 2020 г. до $65 за баррель на фоне геополитических рисков
Morgan Stanley повысил прогноз цены на нефть марки Brent на 2020 год с $60 до $65 за баррель на фоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке, сообщается в обзоре инвестбанка. По мнению команды сырьевых аналитиков Morgan Stanley, эти риски вряд ли будут иметь устойчивый эффект,... читать дальше
.09 января 2020 года 12:39
Аналитики Росбанка ожидают снижения ключевой ставки ЦБ в феврале на 25 бп, сообщается в их обзоре. ЦБ в конце декабря сообщил, что инфляционные ожидания населения на 12 месяцев вперед значительно выросли по итогам месяца (+0,7 пп - до 9,0%). "С одной стороны, повышение инфляционных ожиданий в... читать дальше
.09 января 2020 года 12:06
Прогноз относительно пары EUR/USD предполагает восстановление до отметки 1,15 к концу года - "Нордеа банк"
Евро, вероятно, сможет восстановить позиции в паре с американской валютой к концу 2020 года (прогноз относительно пары EUR/USD предполагает восстановление до отметки 1,15 к концу года), сообщается в обзоре "Нордеа банка". Несмотря на то, что дополнительная долларовая ликвидность может ослабить... читать дальше
.09 января 2020 года 11:18
ефтяному рынку потребуется какое-то время на то, чтобы оценить дальнейшие перспективы развития конфликта между США и Ираном, в связи с чем цена фьючерсного контракта Brent в ближайшие торговые сессии может консолидироваться в диапазоне $65-66,50, считает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов. читать дальше
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