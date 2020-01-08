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08 января 2020 года 14:37
Индекс Мосбиржи по итогам первой недели года покажет рост - ИК "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи по итогам первой недели года покажет рост, говорится в комментарии аналитика управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александра Осина. В среду к 13:00 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,6%. Ключевую роль в повышении играет рост нефтяных котировок и цен на металлы. "Характерно, что среди относительно высоколиквидных мировых фондовых рынков в "зеленой зоне" только индексы Канады и ЮАР, - указывает экперт ИК. - Широкий спектр рынков акций находится под давлением в связи с активизацией размещения американского госдолга и сопутствующей этому процессу информации о росте геополитических рисков". По мнению Александра Осина, основной драйвер повышения на торгах в Москве - обыкновенные и привилегированные акции Мечела. Сегодня они подорожали на 27% и 21%, а с начала года уже на 50%. По данным СМИ, интерес к этим бумагам в последние месяцы активно проявляют иностранные фонды. Наиболее вероятная причина - позитивные ожидания в отношении реструктуризации долгов. Характерно, что параллельно с ростом акций Мечела активно растут в цене и акции ВТБ, который собрал половину долгов компании. В преддверии закрытия 13 января реестра акционеров, хуже рынка торгуются бумаги МРСК Центра. ПАО МРСК Центра выплатит дивиденды за январь-сентябрь в размере 2 копейки на акцию, дивидендная доходность превысит высокие для рынка 9%. Эксперт ИК "Фридом Финанс" полагает, что во второй половине дня - на фоне снижения фьючерсов на фондовые индексы США - преобладают шансы фиксации "быками" прибыли и снижения котировок. Целевой диапазон закрытия торгов для индекса Мосбиржи 3055-3105 пунктов. Однако дневной тренд российского фондового рынка остается растущим, по итогам первой недели года шансы роста индекса Мосбиржи высоки.
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08 января 2020 года 13:06
Мировые фондовые площадки снижаются после сообщений об атаке Ирана на американские военные базы в Ираке, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Несмотря на заверения Тегерана о том, что это не означает его стремления к войне, и заявление президента Дональд Трамп, что... читать дальше
.08 января 2020 года 12:00
Значение внешнего сектора экономики РФ как источника ресурсов для экономического роста в 2020 году снизится - Промсвязьбанк
Внешний сектор экономики России в целом останется сбалансированным, но его значение как источника ресурсов для экономического роста в 2020 году продолжит снижаться, отмечается в обзоре Промсвязьбанка. Эксперты банка напоминают, что в 2019 году реализовался сценарий прекращения положительного... читать дальше
.08 января 2020 года 10:50
Развивающиеся рынки выглядят дешевыми относительно развитых, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Оценивая сравнительную стоимость на основании текущего уровня мультипликаторов, эксперты банка констатируют, что по показателю EV/EBITDA отношение EM к MSCI World по-прежнему держится сравнительно... читать дальше
.08 января 2020 года 09:42
Темпы роста мировой экономики в 2020 г. восстановятся до 3,2% г/г против 3,4% - у МВФ, говорится в обзоре Промсвязьбанка. При этом восстановление будет неоднородным и хрупким. Развитые страны традиционно будут показывать темпы роста похуже, чем развивающиеся (1,5% против 3,8%). "Очевидно, что... читать дальше
.06 января 2020 года 16:21
Средняя цена палладия в 2020 году составит, по мнению аналитиков Промсвязьбанка, $2400 за унцию, сообщается в их обзоре. "Цена палладия с начала 2019 года увеличилась в 1,5 раза, причем рост в первом полугодии происходил за счет спекулятивного фактора. Тогда на рынке наблюдалось резкое снижение... читать дальше
.06 января 2020 года 14:33
S&P500 в ходе предстоящей сессии скорректируется к 3210-3230 пунктам, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "Аппетит к риску низок. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии скорректируется к 3210-3230 пунктам. Из макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на индекс... читать дальше
.06 января 2020 года 11:58
редняя цена алюминия в 2020 году составит $1800/тонну, говорится в обзоре Промсвязьбанка. В сравнении со всеми прочими промышленными металлами алюминий провел неудачный 2019 год, снизившись на 4,4%. Со стороны КНР продолжится политика по ограничению нового предложения металла и борьба с... читать дальше
.06 января 2020 года 11:26
Взгляд на перспективы цен на сталь сохраняется умеренно негативным, что связано с напряженной внешней конъюнктурой и замедлением экономики Китая, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Цены на сталь на мировом рынке начиная с конца 2018 г. находились под влиянием ожидания замедления китайской... читать дальше
.06 января 2020 года 10:54
Евро в 2020 году будет лишен сильных триггеров, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Наш базовый сценарий предполагает, что пара евро/доллар в 2020 г. останется в основном в рамках 1,10-1,15, с рисками локального отката чуть ниже в середине года. Экономика еврозоны останется достаточно вялой в... читать дальше
.06 января 2020 года 10:23
Высокая дивидендная доходность создает базу для продолжения роста котировок акций Сбербанка в 2020 году - Промсвязьбанк
Высокая дивидендная доходность создает базу для продолжения роста котировок акций Сбербанка в 2020 году, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Сбербанк демонстрирует более высокую эффективность и рентабельность по сравнению со средними показателями по российской банковской системе. "Высокая... читать дальше
.06 января 2020 года 09:56
Аналитики Промсвязьбанка ожидают, что в 2020 году рентабельность "Магнита" будет улучшаться, говорится в обзоре банка. Слабая динамика продуктовых розничных продаж вкупе с замедлением инфляционных показателей отчасти из-за стагнирующего спроса населения создают не самые благоприятные условия для... читать дальше
.06 января 2020 года 09:34
Средняя цена никеля в 2020 году составит $14-15 тысяч за тонну, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Эффект от объявления Индонезией "бана" на экспортные поставки никелевой руды с 1 января 2020 г. был практически отыгран. Тем не менее, мы видим потенциал для благоприятной ценовой конъюнктуры в... читать дальше
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